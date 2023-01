Poker Online MTT 7 gennaio 2023. Battute finali per gli ultimi eventi di Winter Series su Pokerstars. Siamo andati a vedere i risultati di questi ultimi due giorni. Doppio successo per 19acab91 che vince sia l’evento #89 che l’evento #98 il giorno dopo.

Poker Online MTT 7 gennaio: i risultati del giovedì

Andiamo a vedere i risultati dei principali tornei del 5 gennaio alle Winter Series di Pokerstars. Iniziamo dall’evento #86 Snowy Afternoon on Stars dove rivediamo Matteo “sgrillex” Sarais al 2° posto, battuto solo da BdiBenessere.

Bella vittoria di Bagwell92 all’evento #89 Super Thursday Special che gli permette di portare a casa più di 10K totali tra prima moneta e taglie.

Il torneo più ricco è stato l’evento #91 HIGH ROLLER che grazie a 450 iscritti supera i 100K di montepremi e il migliore è il regular MIC995 che incassa la prima moneta dia €17.291. Nonostante si stia battendo tra i tavoli del IPO San Marino, Il-Giuglia trova il tempo di fare 6° anche in questo torneo online.

Da segnalare anche la vittoria di Th3S3cr3t all‘evento #92 Thursday Special che ha richiamato quasi 3.000 giocatori.

Poker Online MTT 7 gennaio: i tornei del venerdì

Non mancano i tornei Winter Series anche all’Epifania. Citiamo solo i tornei principali, ad iniziare dall’evento #98 Epic-Fania Iceberg vinto da 19acab91 in un momento davvero speciale visto che il giorno prima aveva vinto anche l’evento #87 per altri €2.244 di premio.

L’evento #100 Epic-Fania Major è il torneo più ricco di giornata col suo prizepool da €76-500 e il migliore è tanywolf su iL-DottoreX.

Chiudiamo con l’evento #101 Friday Special con i suoi €63.630 in palio. Il migliore p Propodave che incassa €3.209+€2.576 dopo un deal con MAURI1958 e Bed-72.