Poker Online MTT 10 gennaio 2023. Grande colpo per sbarbato95 che vince lo Spicy 50 delle Winter Series su Pokerstars e incassa la prima moneta da €50.006.

Spicy 50: sbarbato95 shotta i 50K. A SNTBFM72 l’High Roller

Grande colpo di sbarbato95 che prima di oggi non era mai rientrato nei nostri report, ma lo fa di gran carriera con questo colpo che vale €50.006 con la vittoria dell’evento #116 Spicy 50 delle Winter Series che era iniziato domenica e si è concluso il lunedì. Da segnalare oisselino che chiude al 6° posto sfiorando un altro colpaccio a cui non è nuovo sui grandi e ricchi main event di Pokerstars.

C’era da concludere anche l’evento #117 High Roller, l’altro torneo domenicale programmato su due giorni e vinto da SNTBFM72 per €7.995 di prima moneta a cui aggiunge €10.420 di taglie. Dietro due big come gscordo e AA-GIANLU-AA.

Poker Online MTT 10 gennaio 2023: i primi tornei del lunedì

Passiamo all’evento #120 The Iceberg che apriva la giornata di ieri con la vittoria di Lallà per €4.098+€3.212. Si ferma al 2° posto DavidMBX. Da segnalare Fabio “backdoorAK” Peluso in 6° posizione.

All’evento #121 Ice Age la spunta SbattiMaFold per €3.082+€1.605.

All’evento #122 Glacial Omaha vince Non_ho1Penny che migliora le sue finanze incassando €925+€1.607.

Poker Online MTT 10 gennaio 2023: niccomesse26 vince il Major del lunedì

Passiamo all’evento #123 The Major che ha richiamato 1.051 giocatori per un montepremi superiore ai 94K. Prima moneta da €6.288 vinta da niccomesse26 che aggiunge €6.074 di taglie dopo aver battuto TatonaGrandiii all’heads up finale.

Bel colpo anche per P4nz3tt92 che incassa la prima moneta da €7.334 dopo aver superato un field di 1.801 giocatori iscritti all’evento #124 Huge Stack.

Evento #125 Bounty Quad che viene vinto da scocla215 su Zerachiele e tommyria. Ai piedi del podio riconosciamo gerryilprinc, MoChuisle7 e ..CECCHINO30 rispettivamente dal 4° al 6° posto.

L’ultimo torneo in programma è l’evento #126 Subzero Battle che viene vinto da Dog$itter bravo a battere all’heads up finale backdoorAK che ritroviamo piazzato anche qui. Da segnalare anche il 5° posto di ANSU-FATI96.