Tornei Poker Online 10 Gennaio 2023. Si sono conclusi i domenicali di iPoker e People’s Poker con le belle affermazioni di AleksRun007 e rinoraise22. Vediamo tutti i risultati del lunedì.

Tornei Poker Online 10 Gennaio 2023: su iPoker è il turno di AleksRun007

Si è concluso il domenicale di iPoker, l’evento #4 delle iPokerRoyal che garantiva un prizepool da 120K. Anche questa volta è un successo con 706 iscritti che hanno pagato il buy-in da €250 portando il montepremi a €158.850. Il migliore è AleksRun007 che fa un grande colpo incassando 23.778 euro circa tra prima moneta e taglie.

Diamo uno sguardo veloce anche al Lunedì Deep che con 1.603 iscritti porta il montepremi a €28.212 rispetto ai 16K garantiti. Qui il migliore è pinopom999 che si merita la prima moneta da €5.220.

Tornei Poker Online 10 Gennaio 2023: rinoraise22 si conferma al Sunday King

Dopo aver chiuso da chipleader il day 1 del Sunday KING di People’s Poker, rinoraise22 si è confermato anche al lunedì andando a vincere il torneo per €3.616 di prima moneta + €3.219 di taglie dopo aver battuto un field da 315 giocatori che non ha permesso di superare il garantito da 30K.

Quello di rinoraise22 non è un nickname nuovo nei nostri report, come non lo sono quelli di Zibibboshock98 al 2° posto, ifoldaces3su ai piedi del podio, heartqueen88 al 5° posto e anche iMsoOsicK in 10° posizione.

The Master PKO a C.Moltisanti

Facciamo un passo indietro anche su Partypoker dove il domenicale si svolge tutto in un solo giorno. Il The Masters PKO ha richiamato 68 giocatori e il migliore è stato C.Moltisanti per 2.193 euro complessivi tra prima moneta e taglie.

Al lunedì su Party si gioca anche il The Gladiator che ha visto 64 entries e la vittoria è andata a SENZA1LIRA_ davanti a AMATRICIANA. In 3° posizione il regular youngpisel1 e al 6° posto riconosciamo uno dei regular più costanti su questa piattaforma, P1er1no.