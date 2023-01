Poker Online MTT 11 gennaio 2023. Il martedì di Winter Series su Pokerstars viene aperto dalla vittoria eccellente di Davide Calvaresi. Successi anche per: therealcobra69, 3alexei3, ramboandy70, pappy-gambler e zamorano92.

Poker Online MTT 11 gennaio 2023: Davide Calvaresi apre il martedì delle Winter Series

Iniziamo dall’evento #127 The Iceberg, il primo di giornata per le Winter Series. La vittoria va ad un nome noto, Davide “davidecalva” Calvaresi che ha la meglio su un field da 1.412 giocatori e porta a casa €3.960 di prima moneta e praticamente altrettanti di taglie (€3.930).

Ben 5.503 iscritti all’evento #128 Ice Age che pagava il vincitore con €6.649, una prima moneta che finisce nelle tasche di therealcobra69.

Winter Major per sergio522017, a 3alexei3 lo Huge Stack

L’evento #129 Winter Major è il più ricco di giornata con i suoi €76.590 di montepremi. Il migliore è sergio522017 che fa un bel colpo da €12.195.

Altri €60.399 di prizepool in palio all’evento #130 Huge Stack che vede primeggiate 3alexei3 per €3.777+€3.626. Si ferma al 2° posto INUOVIMOSTR1.

Poker Online MTT 11 gennaio 2023: gli ultimi tornei di giornata

All’evento #131 Knockout Quintet, la vittoria è di ramboandy70.

Si chiude con l’evento #132 Subzero Battle che viene vinto da pappy-gambler per €2.579+€3.633. Bel tavolo finale dove riconosciamo anche miribale e soprattutto Bagwell92 che nelle ultime giornate si sta piazzando con costanza. Alle sue spalle anche Run1Nic3.

E’ tornato anche il Need For Speed che ha richiamato 102 giocatori e il migliore è stato zamorano92 per €900+€1.443. Piazzamenti dal 4° al 7° posto per una serie di nickname riconoscibili: pro-fumato87, Ale.KJ24, IFOLDACES4U e dennydenny91.