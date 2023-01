Poker Online MTT 12 gennaio 2023. Mercoledì le Winter Series si trasformano in Nostalgia Night, tutti tornei classici 9 max e senza PKO. La vittoria più ricca va a cikirikiki. Successi anche per: Simon_gi, Iride2.0, enzotribulla, cileno00 e sturbao. Piazzamenti doppi per alesiena17 e fsusct.

Poker Online MTT 12 gennaio 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo con l’evento #133 The Iceberg delle Winter Series con più di 50K in palio. Il migliore è Simon_gi che incassa €7.662 di prima moneta dopo aver battuto BetterCallSax che porta a casa quasi €5.500 di premio. In 4° posizione riconosciamo simopascu96 e al 6° posto c’è anche Excels1oR.

Quasi 46K in palio anche all’evento #134 Ice Age che ha richiamato 5.521 entries e la vittoria è andata a Iride2.0 per €6.353.

Winter Major a cikirikiki, doppio 4° posto per Alessandro “alesiena17” Siena

E’ cikirikiki a vincere il torneo più ricco, l’evento #135 Winter Major per una ricca prima moneta da €11.509. Si ferma in 2° posizione x-muccio-x poi abbiamo pelliccia89 a completare il podio davanti ad alesiena17.

Alessandro “alesiena17” Siena si conferma sempre al 4° posto anche nel torneo successivo, l’evento #136 Huge Stack che ha richiamato 1.603 giocatori e la vittoria è andata a enzotribulla davanti a fsusct.

Poker Online MTT 12 gennaio 2023: gli ultimi tornei di giornata

Passiamo all’evento #137 Permafrost Turbo che viene vinto da cileno00 che ha la meglio su un field di 1.173 giocatori e incassa €3.196. Anche qui ritroviamo fsusct in 2° posizione.

Colpo vincente anche per Fabio “sturbao” Sturba che porta a casa l’evento #138 Subzero Battle per €5.221.