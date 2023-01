Poker Online MTT 13 gennaio 2023. ManInBlackk fa il colpaccio del giovedì al High Roller delle Winter Series di Pokerstars. Successi anche per: Shadowkizz, Jokers0303, Luigi1998434, ArM4Gh3Dd0N e Mello KeehL89.

Poker Online MTT 13 gennaio 2023: i primi tornei del giovedì

La giornata inizia con l’evento #139 Supreme Ice Emperor che metteva in palio anche 20 ticket per il prossimo Main Event Winter Series che si avvicina. La vittoria è andata al regular Shadowkizz che oltre al ticket e alla prima moneta da €3.272, incassa altri €4.130 dalle taglie dopo aver superato un altro nickname noto su Pokerstars, Maravilla011.

All’evento #140 Ice Emperor dal buy-in più popolare di €10, partecipano in 4.793 e il migliore è Jokers0303 che incassa €1.924+€1.003 e anche in questo caso 20 ticket per il Main Event. Battuto all’heads up finale il regular Luca “delfo182” Delfino.

ManInBlackk porta a casa l’HIGH ROLLER

All’evento #141 HIGH ROLLER è ManInBlackk a spuntarla su un field da 520 entries, incassando €8.751+€10.937, bel colpo in quello che è stato il torneo più ricco della giornata con i suoi 117K di montepremi totale.

Altri 1.845 entries all’evento #142 Huge Stack che viene vinto da Luigi1998434 al quale vanno €7.492 di prima moneta dopo aver superato il regular RenatoINT che deve accontentarsi di €5.151.

Poker Online MTT 13 gennaio 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #143 Permafrost abbiamo 1.671 iscritti e il migliore risulta essere ArM4Gh3Dd0N per €1.843 e circa altrettanti in taglie. Piazzamento al 4° posto per Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

All’evento #144 Subzero Battle la spunta Mello KeehL89 per €2.963+€3.005. Si ferma in 2° posizione I AM TOKYO mentre a completare il podio riconosciamo juampisale5 davanti a danieledefeo e PokerManzo92.