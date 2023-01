Poker Online MTT 16 gennaio 2023. Weekend di fuoco su Pokerstars con le Winter Series, culminato con il MAIN EVENT che supera i 500K di garantito. Questa notte scopriremo chi vincerà la prima moneta da 31K (+ taglie). Vediamo tutti i risultati da venerdì a domenica.

I risultati di venerdì e sabato

Iniziamo dai principali tornei Winter Series del venerdì su Pokestars. Il torneo più ricco è stato l’evento #147 Winter Major vinto da lezgodancig97 per €3.942 di prima moneta + €4.226 di taglie. In 2° posizione AnsuFati02 e a completare il podio un altro regular, Ale.KJ24.

Passiamo al sabato dove il torneo più ricco è anche quello dal buy-in più popolare da €10, l’evento #152 Ice Age che ha visto 5.619 entries per un montepremi da €50.571 e una prima moneta da €1.466 che viene vinta da Banisher83 che aggiunge anche €3.378 di taglie.

Poker Online MTT 16 gennaio 2023: i primi tornei domenicali

Entriamo nel vivo del report con i tornei domenicali più ricchi, iniziando dall’evento #157 Mountain Stack che ha richiamato 1.918 giocatori e la vittoria è andata a malissa2000 per €4.983.

Ben €155.745 in palio all’evento #158 Series Closer che ha richiamato 3.461 giocatori. Il migliore è stato SpecialpkrNo che incassa €7.810+€5.823 dopo un deal con Becca980 e miahoia.

Successo anche per l’evento #159 Mini Series Closer con ben 6.134 iscritti e il migliore è stato il regular RaydenArtist davanti a FRAutc1969 e ad un altro nome riconoscibile, quello di Riccardo “CrazyRich85” Basso in un torneo che ha visto al vertice nomi noti, nonostante l’ampiezza del Field in questo torneo dal buy-in di €10 ma che ha generato più di 55K di prizepool.

Poker Online MTT 16 gennaio 2023: il Main Event supera il garantito da 500K

L’attesa era però tutta per l’evento #160 MAIN EVENT che ha superato i 500K di garantito arrivando a €514.800 grazie a 2.288 iscritti, 391 dei quali andranno a premio e si gioca per una prima moneta da €31.208 a cui andranno aggiunte le taglie! Già scoppiata la colla visto che al day2 abbiamo 318 players left e al comando delle operazioni troviamo lukino0991 con 1.3 milioni in chips.

L’evento #161 Sunday Gigantic si è già concluso in giornata invece, con la vittoria di veneis che ha avuto la meglio su un Field da 2.916 entries.

Programmato su due giorni anche l’evento #162 Last Shot che ha visto 1.376 iscritti. In 115 sono ancora in corsa per una prima moneta da €7.787 più taglie e il chipleader è Raffy54849 di poco avanti su Tamarindo84.

Poker Online MTT 16 gennaio 2023: gli ultimi tornei

All’evento #163 Motorized Sledge vittoria eccellente di Marco “Granbasso” Baglioni che sbaraglia la concorrenza di 1.623 entries e porta a casa €1.874+€2.063.

Va ad un altro regular anche l’evento #164 Ice Degreaser, si tratta di holyjtburton che incassa €3.206+€3.180.