Poker Online MTT 17 gennaio 2023. Si sono concluse le Winter Series (ma sono già iniziati gli eventi After Party) con la vittoria eccellente di Matteo “SpeedOne1” Liparulo al Main Event per quasi 60K di premio totale. Impressionante anche jackabbi che vince il Last Shot e fa 5° anche al Main!

Matteo “SpeedOne1” Liparulo vince il Main Event Winter Series. Protagonista anche jackabbi

Conclusione col botto delle Winter Series su Pokerstars. Il Main Event che ha richiamato 2.288 giocatori per €514.800 di prizepool, è andato al regular Matteo “SpeedOne1” Liparulo che ha incassato €31.208 di prima moneta, ma anche la bellezza di €26.918 in taglie. Il runner up Meurins si accontenta di un totale comunque superiore ai 38K, poi abbiamo Mrs.Benz220 a completare il podio per circa 20K di premio.

Si doveva completare anche l‘evento #162 Last Shot e anche qui ritroviamo jackabbi che incassa €7.029+€6.695 dopo un deal con JustynByBer e themoster6.

Poker Online MTT 17 gennaio 2023: i primi tornei Afterparty

Passiamo ai tornei iniziati e conclusi lunedì, con i tanti eventi Winter Series Afterparty, iniziando dal The Ice Breaker vinto da Diepoz per €4.934 su bart91325, poi troviamo TurboNandoRQ a completare il podio.

Vittoria eccellente anche al The Iceberg in cui trionfa Simone “simopascu96” Pascucci per €9.980 di prima moneta. Tavolo finale anche per Gaza Sparta9 in 6° posizione.

Al Glacial Sunday partecipano in 5.729 e ad avere la meglio è stato Alfiocristy per €2.578+€1.721 dopo un deal con Anna1362 ed acustic85.

Poker Online MTT 17 gennaio 2023: Luca “delfo182” Delfino vince il Winter Major

Tolti i domenicali, il torneo più ricco del lunedì è il Winter Major dove torna a trionfare delfo182 che porta a casa €6.379 di prima moneta, e quasi altrettanti in taglie.

Il Royal Rumble va invece a Dirac84 che ha la meglio su un Field di 2.710 e su un interessante tavolo finale. Il runner up è MastroAA94 e a completare il podio riconosciamo anche raffa_N5. Piazzamento in 5° posizione per Diepoz che aveva già vinto l’Ice Breaker di inizio giornata.

Poker Online MTT 17 gennaio 2023: gli ultimi tornei del lunedì

Il Bounty Quads è l’unico torneo a non superare il garantito da 20K con i suoi 1.049 entries e la vittoria va a VVsMolly. In 6° posizione riconosciamo Andrea “OMG?_?JOKER” Carini. Anche qui c’è delfo182 al 9° posto.

L‘Ostic Climate vede la vittoria di romelou98 che porta a casa €2.973+€3.579 dopo aver superato hhrrr all’heads up finale.

Chiudiamo col Need For Speed che richiama 113 giocatori per un prizepool superiore ai 10K. La vittoria va a craKKato94 per €2.350. Si germa al 2° posto muffuletto poi abbiamo Griffa2.0 a completare il podio.