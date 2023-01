Tornei Poker Online 17 Gennaio 2023. Conclusione dei domenicali su iPoker e People’s Poker con le vittorie di BoK0NA all’Explosive PKO e di Lorenzo555 al Super Sunday. Vediamo anche i risultati su Partypoker.

Tornei Poker Online 17 Gennaio 2023: su iPoker trionfa BoK0NA

Iniziamo come sempre dal torneo più ricco, l’Explosive PKO di iPoker che ha richiamato 1.136 giocatori per un montepremi di €120.240 divisi tra i migliori 206 giocatori a premio. Prima moneta da €9.153 vinta da BoK0NA che incassa altre €3.513 di taglie dopo aver superato il runner up braianbritto.

La settimana su iPoker inizia sempre con l’interessante Lunedi Deep con altri 1.551 iscritti e un montepremi da €27.297. La vittoria da €5.133 se la merita Andi89.

Tornei Poker Online 17 Gennaio 2023: Super Sunday per Lorenzo555

Passiamo al Super Sunday di People’s Poker che ha chiuso con 161 iscritti e il migliore tra loro è Lorenzo555 che ha vinto la prima moneta da 3.429 euro dopo aver superato Grafton7 che si deve accontentare di 2.448 euro di premio.

Risultati dei tornei su Partypoker

Facciamo un passo indietro con Partypoker visto che il domenicale The Master PKO si gioca in una sola giornata ed è quindi terminato ieri con la vittoria di ElBandolero che ha sbaragliato la concorrenza di 66 avversari ed è ha incassato €1.032+€1.058. Alle sue spalle il regular RaydenArt.

Al lunedì invece su Partypoker si gioca il The Gladiator che ha attirato 55 giocatori e il migliore è stato Kebabo-Onto sul regular Betullame11. Altri nickname noti in 3° e 4° posizione con V0gelfAlle e youngpisell ma c’è anche l’immancabile P1er1no in 7° posizione.