Poker Online MTT 23 gennaio 2023, siamo alle battute finali del After Party e al termine dell’Iced Out Sunday Special c’è Simos93. Vittorie anche per Pulce98, oicalob e b0ku_n0_h3ro.

Poker Online MTT 23 gennaio 2023: Pulce98 apre l’ultima domenica After Party

Iniziamo dal Sunday Midstakes Dream che ha visto la presenza di 2.987 entries per un montepremi che supera di slancio i 100K garantiti, assestandosi a €134,415. La vittoria va a Pulce98 che incassa €7.923 di prima moneta + €5.989 di taglie.

Simos93 in testa all’Iced Out Sunday Special

Il torneo più ricco è l‘Iced Out Sunday Special che grazie a 1.491 entries arriva ad un montepremi da €167.738. Come sempre questo torneo è diviso in due giorni e al final day passano in 99. Al comando del chipcount c’è Simos93 con 2.3 milioni in chips e quasi €500 già in tasca dalle taglie. Subito dietro c’è rasky10. Top-10 anche per l’immancabile dario6990 che anche in questo inizio di 2023 si conferma costante come pochi.

Poker Online MTT 23 gennaio 2023: gli ultimi tornei domenicali

Passiamo allo Snowflakes Blizzard con 778 entries per un montepremi da 35K. La vittoria va a oicalob che incassa €2.509+€2.905. Il runner up è Lillo1107 e a completare il podio riconosciamo Griffa2.0.

Chiudiamo col Sunday Gigantic dove è b0ku_n0_h3ro ad avere la meglio su un Field importante da 3.136 entries. La vittoria vale €4.289+€1.458.