Tornei Poker Online 24 Gennaio 2023, su People’s Poker il domenicale va a Luca “DELFO182” Delfino mentre l’Explosive PKO di iPoker va a laccalappianana. Successi anche per v0gelfAlle ed E-tutta_1truffa su Partypoker.

Tornei Poker Online 24 Gennaio 2023: laccalappianana vince l’Explosive

Iniziamo come sempre dal circuito iPoker con la conclusione del Explosive PKO, torneo diviso su due giorni che ha visto trionfare laccalappianana per un primo premio da €8.607 a cui ha aggiunto ben €7.308 in taglie. Al torneo hanno partecipato 1.246 giocatori che hanno prodotto un prizepool di €112.140 per un torneo sempre più di successo.

Vediamo anche il torneo “grosso” del lunedì su iPoker, il Lunedì DEEP che vede la presenza di 1.615 giocatori per un montepremi superiore ai 28K. La vittoria vale €5.299 e va a KillTh3Fish.

Tornei Poker Online 24 Gennaio 2023: DELFO182 vince il Super Sunday

Ancora un bel colpo per Luca “DELFO182” Delfino che torna a vincere il domenicale di People’s Poker, il Super Sunday schedulato su due giorni. Per il vincitore c’è un premio di 3.429 euro mentre il runner-up 19_LASARA_77 si accontenta di 2.448 euro. Solo 10° posto per heartqueen88 che iniziava il final day da chipleader. Al torneo hanno partecipato in 156 giocatori che non superano il garantito da 15K.

Risultati Partypoker: vittorie per v0gelfAlle ed E-tutta_1truffa

Il regular v0gelfAlle ha vinto il domenicale di Partypoker, il The Master, che ha richiamato 69 giocatori e gli è valso una prima moneta da €1.012 + €1.090 di taglie. In 2° posizione Th3Pun1sh3r e al 3° posto riconosciamo un altro nickname noto su questa room: yungpisell1.

Al lunedì invece si gioca il The Gladiator vinto da E-tutta_1truffa che incassa €432+€630 dopo aver avuto la meglio su un Field con 55 partecipanti.