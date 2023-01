Poker Online MTT 26 gennaio 2023. Al mercoledì i colpi più ricchi li mettono a segno orateo furia al Night on Stars ed evvivaflavio al Colossal Stack, ma negli ultimi due giorni grande costanza di holyjtiburton che questo mercoledì notte vince il Need For Speed.

Poker Online MTT 26 gennaio 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo come sempre dall’Afternoon on Stars che con 332 iscritti arriva ad un montepremi di quasi 15K, e per il vincitore Scimizzu ci sono €1.985 di premio dopo un mega deal con L3gend7, Andreascara12, tsunami1993 e toretto99333.

Al Bounty Builder sono in palio €32.445 con 721 entries, e il migliore è europoc che incassa €2.249 di prima moneta + €2.640 in taglie.

Orateo furia ed evvivaflavio firmato i colpi più ricchi del giorno

508 iscritti al Night on Stars per €45.720 di montepremi. La vittoria del torneo più importante del giorno va ad orateo furia che incassa la prima moneta piena da €7.725 dopo aver superato KINGHEDER all’head uè finale mentre Simonecal872 completa il podio. Piazzamento al 7° posto per Alessandro “Ale.KJ24” Meloni.

Al Colossal Stack si gioca per €48.258. Ancora una volta questo torneo dal buy-in più popolare (€20) supera il NoS come montepremi generale, grazie a 2.681 iscritti. La vittoria da €7.055 va a evvivaflavio mentre il runner up AndreaSette87 si accontenta di €4.850.

Poker Online MTT 26 gennaio 2023: gli ultimi tornei della notte

169 iscritti al Rollercoaster, a darsi battaglia per un prizepool da €15.210. A spuntarla è dianka1995 per €1.269+€1.581. In 2° posizione This is soo2019 e riconosciamo anche il giocatore sul gradino basso del podio, AleAsto2.

Chiudiamo con il Need For Speed che viene vinto da holyjtiburton che incassa €1.769. Giocatore molto caldo in questo periodo, visto che anche ieri segnalavamo diversi suoi piazzamenti ai tavoli finali più importanti di Pokerstars.