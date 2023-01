Poker Online MTT 30 gennaio 2023. Su Pokerstars sono iniziate le MicroMillions Series. Andiamo a vedere tutti i risultati dei primi eventi di domenica, compreso il SUPER HIGH ROLLER che si completerà lunedì sera, e che riprenderà con meggy1k chipleader.

Poker Online MTT 30 gennaio 2023: sono iniziate le MicroMillions

Partiamo con l’evento #1 Mini Warm Up che apre la serie di tornei Micro Millions Series subito con un deal a 3 tra bikefluenzer, Pong1987 e iam-bel-ia. Poco da dire sul piccolo evento #2 Dream One che con un solo euro di buy-in ha richiamato 1.719 entries e ha premiato il vincitore, pappagone8, con €224.

Si sale sopra i 42K di prizepool con l’evento #3 Monstrouse Stack vinto da VITO.SanZee per €5.940 su Domenick85 che si fa bastare €4.167. Rispunrta KeroiSenko in top-10.

Poker Online MTT 30 gennaio 2023: meggy1k chipleader al SUPER HIGH ROLLER

All’evento #4 Glorious Open il migliore è Useless Monkey per €1.303+€876. Completato anche l’evento #6 Micro Dream vinto da arcticnell e l’evento #8 The Sniper che richiama 2.628 giocatori e il migliore è garghipaccia dopo un mega deal a 6 giocatori. In 2° posizione riconosciamo Daniele “bybabyby” Cuomo.

Facciamo un passo indietro all’evento #7 SUPER HIGH ROLLER che ha visto 2.227 iscritti. Al termine della prima giornata rimangono 82 players left. Si gioca per una prima moneta da €9.114 più le taglie e al momento al comando del chipcount troviamo meggy1k. Attenzione ad Alberto “Everbrun1” Cigliano che è in top-5 e al 7° posto segnaliamo anche Donato “whitediabolic” De Bonis.

Poker Online MTT 30 gennaio 2023: gli ultimi eventi MicroMillions

L’evento #9 The Thunderstorm ha richiamato 1.674 giocatori e il migliore è stato fiorenzo8 su DeejaySimo.

All’evento #10 Bounty Hunger fa pesca grossa Sanpei99999 che vince incassando €1.107+€1.145. In 2° posizione hatexlov3 davanti ai regular Dirac94, teamzeus94 e alegunz46. In 9° posizione holyjtburon che non esaurisce la good run iniziata la settimana scorsa.

Infine l’evento #11 Last One Standing dove ha la meglio majinbuu0 su 2.224 entries, per più di 1K incassato.

I risultati dei tornei standard

Oltre alle Micro Millions, alla domenica continua la programmazione normale di Pokerstars aperta dal Sunday Starter vinto da filopira per €1.347 dopo un deal con galeottotempi al quale va lo stesso importo. Quasi 20K in palio al Sunday Warm Up grazie a 425 iscritti, e il migliore è topoficus che incassa €1.412 di prima moneta + €1.989 di taglie. In 2° posizione il regular sapy00, davanti ad un altro nickname noto, ANSU-FATI96. Al 5° posto riconosciamo anche Sardo1110.

Deal anche al Sunday Evening tra vrioh, Mr_Qua4tR3F01L e Pr0Tr4d3r che incassano tutti €4.441. Escluso dall’accordo Mr.Squid92 che chiude al 4° posto ai piedi del podio. Non supera il garantito da 20K il Sunday Bounty Builder che viene vinto da MAICON1313 per €1.487+€1.451. Vittoria eccellente al Sunday Slam dove Gigggi55 ha la meglio su 591 entries. Da segnalare il podio di 0ffgiuls che continua a piazzarsi con continuità, e anche qui c’è ANSU-FATI96 al 5° posto.

Ieri non si è giocato solo l’High Roller MicroMillions da €75 di buy-in, ma anche il consueto Sunday High Roller da €250, vinto da romelu98 per €8.352 su Nitr07 che si accontenta di €6.196. Il Rollercoaster è terra di conquista per Griffa2.0 che porta a casa €1.232+€1.778 dopo aver superato Granbasso all’heads up finale. Anche qui Ansu Fati, ma questa volta si tratta di AnsuFati02 che completa il podio davanti a sharkgus88. Piazzamento al 7° posto anche per AA-GIANLU-AA, su un torneo che richiama sempre tanti big.

Si ferma sotto il garantito da 10K il Sunday Supersonic vinto da Ins1d3Man per €1.713 dopo aver battuto davidecalva. Infine il Need For Speed dove torna a trionfare Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni per €900+€1.176 su BetterCallSax e simopascu96.