Tornei Poker Online 31 Gennaio 2023. Si sono conclusi i domenicali su iPoker e People’s Poker vinti da atenxion e forza bari. Su Partypoker successi di vinc3nzo22 e FunksterITA.

Tornei Poker Online 31 Gennaio 2023: atenxion vince l’Explosive

Iniziamo dal Sunday Explosive di iPoker che ha chiuso con 1.242 entries per un montepremi da €111.780. Continua ad andare molto bene il domenicale di iPoker che questa volta ha premiato atenxion per €8.580 di prima moneta + €5.612 di taglie. Al runner up riv0luzi0n3 vanno €2.209+€8.579; completa il podio Cigano011.

Spazio anche al Big PKO del lunedì su iPoker con 148 iscritti che hanno permesso di superare il garantito da 11K arrivando a €13.320 di prizepool. La vittoria vale €1.232+€1.802 e finisce nelle tasche di CtrlAltRun.

Tornei Poker Online 31 Gennaio 2023: Super Sunday per forza bari

Passiamo al domenicale di People’s Poker, il Super Sunday che questa volta viene vinto da forza bari per 3.429 euro di premio mentre per il runner up Thede ci sono 2.448 euro.

Partypoker: vittorie per vinc3nzo22 e FunksterITA

Facciamo un passo indietro al domenicale di Partypoker, il The Master, che viene come sempre concluso in giornata e questa volta la vittoria va a vinc3nzo22 che incassa €694 di prima moneta + €981 di taglie.

Al lunedì invece si gioca il Gladiator con 53 giocatori iscritti e il migliore è stato FunksterITA per €444+€412.