Poker Online MTT 31 gennaio 2023. Il Super HighRoller delle MicroMillions va a mary7845. Al Monday Jackpot trionfa Mario “MAGIpoker87” Magistro mentre dark side798 vince 2 tornei standard (Afternoon on Stars e Rollercoaster) in un solo giorno

Super High Roller a mary7845

Iniziamo dal domenicale concluso lunedì notte, programmato su due giorni, l‘evento #7 SUPER HIGHROLLER delle MicroMillions Series. Alla fine il colpaccio lo fa mary7845 che incassa la prima moneta da €9.144 a cui aggiunge altri €6.295 di taglie.

Poker Online MTT 31 gennaio 2023: i primi tornei del lunedì

Passiamo ai primi tornei che aprono la settimana di MicroMillions. L’evento #12 Mini WarmUp richiama 2.985 giocatori per più di 10K di montepremi. Vittoria per acmilan717 per €1.475, alla faccia di chi dice che i rossoneri sono in crisi.

All’evento #13 Monstrous Stark abbiamo 1.750 entries per €31.500 di montepremi. Vittoria da €4.544 per Ippofraa su spaghettu.

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #14 High Roller vinto da erCucchiaio73 che ha la meglio su un Field da 1.755 entries e porta a casa €4.879+€4.545. Il runner up è misterbet700, completa il podio lezgodancing97. Ancora un piazzamento per delfo182 al 5° posto.

All‘evento #15 The Glorious la spunta Aittie per €1.081+€624. Qui riconosciamo Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni al 8° posto.

Poker Online MTT 31 gennaio 2023: Mario “MAGIpoker87” Magistro vince il Monday Jackpot

Vediamo velocemente l’evento #16 Micro Dream vinto da red190311966. Molto più ricco l’evento #17 Monday Jackpot che ha la bellezza di 8.375 entries e il migliore è il regular Mario “MAGIpoker87” Magistro che incassa €4.299+€1.420. Al 7° posto simopascu96 che negli ultimi giorni citiamo praticamente sempre.

Più di 40K in palio all‘evento #17 The Sniper che al lunedì finisce nelle tasche di F-35A per €2.522+€1.946.

GENTI6776 vince l’evento #18 The Thunderstorm per €1.012+€863 imponendosi su un Field da 1.864 entries.

Infine l’evento #20 Poseidon’s Trident che richiama 1.936 giocatori e la vittoria è di nikk2693.

La programmazione standard, doppia vittoria per dark side789

Vediamo anche i tornei standard di Pokerstars, oltre le MicroMillions. La giornata si è come sempre aperta con l’Afternoon on Stars che richiama 281 giocatori per più di 12K in palio. Vittoria del regular dark side798.

Al Night on Stars abbiamo 625 entries e la vittoria va a maxy18.F. che incassa €7.985 dopo un deal con SculataCercasi. Completa il podio Gaspare “Gasparotto10” Sposato.

Al Rollercoaster si completa la doppietta del giorno di dark side798 che questa volta incassa €1.337+€2.491 superando un Field di 178 giocatori. L’ultimo ad arrendersi è dugao81, davanti ad altri due regular, CIPROMCFLY16 e Griffa2.0.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed vinto da tribet92x per €2.246. In 2° posizione HELLMATADOR7 incassa €1.662. Piazzamento al 6° posto per Riccardo “CrazyRich85” Basso che avevamo scovato anche in top-10 al NoS.