Poker Online MTT 1 febbraio 2023. I risultati dei tornei del martedì su Pokerstars dove continuano le MicroMillions Series mentre nei tornei standard x-salmone vince il Night on Stars.

Poker Online MTT 1 febbraio 2023: i primi tornei MicroMillions del martedì

Iniziamo dall’evento #21 Mini Warm Up che non supera i 10K di montepremi garantito, e la vittoria va ad occhiello per €1.391 mentre al 2° posto riconosciamo Th3S3cr3t. Si sale a quasi 32K in palio all’evento #22 Monstrous Stark che viene vinto da 777lore46 su sabbini92. Al vincitore va la prima moneta da €3.392 dopi un deal con 5 giocatori.

All’evento #23 The Glorius partecipano in 3.878 per €17.451 di montepremi. La vittoria va a misspatterson per €1.018 di prima moneta + €883 di taglie. In 2° posizione 8miambs5 e poi c’è super157 a completare il podio. Poco da dire anche sul piccolo evento #24 Micro Dream che non arriva ai 3K di montepremi. Vittoria per DaniNasa777 per €280+€253. Con l’evento #25 The Sniper si torna a fare sul serio con più di 40K di prizepool. Il migliore è claudioma669 che incassa €2.520+€.152.

Poker Online MTT 1 febbraio 2023: ultimi tornei MicroMillions

All’evento #27 The Thunderstorm abbiamo 1.784 entries per €16.056 di montepremi. La vittoria da più di 2K complessivi va a tato2928 su trekking83.

All’ultimo evento #28 Mini Bounty Quads ci sono 1.726 iscritti e il migliore è gocci10 su TEAMPROpokstar.

Tornei standard del martedì: x-salmone vince il Night on Stars

Quasi 15K in palio all’Afternoon on Stars del pomeriggio che questa volta premia Mr.TimeWarp per €1.130+€1.228 su DegaLaTega.

585 iscritti al Bounty Builder che viene vinto da Op.Boomer per €1.891+€1.699. In 2° posizione si ferma king0fRome sul regular PR0PRI0LUI.

Con €42.260 in palio il Night On Stars è il torneo più ricco della giornata e la vince x-salmone che porta a casa €3.359+€4.117. In 2° posizione c’è stalin6721 e a completare il podio Mago_Maga35.

SuperStaian vince il Rollercoaster per €1.135+€2.189 dopo aver battuto miribale all’heads up finale. Piazzamenti anche per tanuzz8 a completare il podio davanti a Donato “whitediabolic” De Bonis. In 6° posizione riconosciamo anche pro-fumato87.

Teniamo come sempre il finale per il Need For Speed, il turbo della notte che richiama 96 entries e il migliore è 19SHARK82 su doppiosei83 e poi a completare il podio c’è Daniele “bybabyby” Cuomo che è un resident del final table di questo torneo. Ancora un piazzamento anche per 0ffgiuls al 5° posto, davanti a TESTADIDONNA e a Fabio “backdoorAK” Peluso.