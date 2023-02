Poker Online MTT 2 febbraio 2023. Al mercoledì il colpo più grosso lo mette a segno BetterCallSax che vince il Night on Stars. Alle MicroMillions Series il The Sniper va a Gigggi95.

Poker Online MTT 2 febbraio 2023: i primi tornei MicroMillions del giovedì

Iniziamo dall’evento #29 Mini WarmUp che non supera i 10K garantiti. Vittoria per ferocealex che incassa €1.306 dopo un deal con tango321 che porta a casa €1.058. All’evento #30 Mostrous Stack si gioca per quasi 30K e anche qui abbiamo un deal, questa volta a tre, con Ste9706 che vince e incassa €3.192 su dodi8910 e jacklafu98.

3.489 entries all’evento #31 The Glorious che viene vinto da marottix00 che incassa €806 di prima moneta + €730 di taglie. Parliamo velocemente anche dell’evento #32 Micro Dream che non arriva ai 5k di montepremi e viene vinto da JEFFREYJR11.

Poker Online MTT 2 febbraio 2023: Gigggi55 vince il The Sniper

Vittoria eccellente del regular Gigggi55 all’evento #34 The Sniper che ha richiamato 2.149 giocatori. Per il vincitore ci sono €2.432+€2.011 di premio. Un altra top-10 per TESTADIDONNA.

All’evento #35 The Thunderstorm si superano i 15K di montepremi e la vittoria va ad errypoker27. Infine l’evento #36 The Slam Dunk che viene vinto da MrDwid69.

Tornei standard: Night on Stars per BetterCallSax

La giornata viene come sempre aperta dall’Afternoon on Stars che va a SculataCercasi che ultimamente abbiamo ritrovato spesso nei nostri report. Questa vittoria pomeridiana gli vale una prima moneta da €2.320.

Run$oG00:D vince il Bounty Builder mettendo in fila un field da 692 entries e incassando €2.193+€2.032 dopo aver superato i regular IWasRickyKaka90 e Dirac84.

Il Night on Stars, con 520 entries e un montepremi da €46.800, è il torneo più ricco del giorno e va al regular BetterCallSax che incassa €7.862 mentre in 2° posizione C.Marco92 deve accontentarsi di €5.711.

Quasi 15K in palio al Rollercoaster che viene vinto da joker1997ct che si merita €1.209+€2.542 di premio dopo aver superato Leado4NotCry.

Si chiude col Need For Speed vinto da MagicaPicca1 per €1.859 mentre a sapy000 in 2° posizione vanno €1.367.