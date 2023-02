Poker Online MTT 3 febbraio 2023. Il colpo più ricco della notte (oltre 13K totali di premio) lo fa il regular kumas55 che vince il Super Night on Stars del giovedì su Pokerstars dove continuano anche le MicroMillions Series (ieri bel colpo di KingEights al High Roller).

Poker Online MTT 3 febbraio 2023: i primi tornei MicroMillions

Iniziamo sempre con i tornei MicroMillions che aprono la giornata, con l‘evento #37 Mini WarmUp che non riesce nemmeno ieri a superare i 10k di montepremi garantito. Vittoria da €1.399 per JohnnyJQKA. Passiamo velocemente all’evento #38 Monstous Stack che ha raccolto più di 28K di montepremi e il migliore è stato DrepanumNaxos per €4.060 di prima moneta.

L’evento #39 HIGHROLLER non supera i 65K garantiti con 1.425 entries e il migliore è KingEights che si merita la prima moneta da €4.106 a cui aggiunge €5.174 di taglie. Sono €917+€479 il primo premio di UsaKeSoFort all’evento #40 The Glorious che ha richiamato 3.481 entries. Poco più di €500 totali invece per il primo premio dell’evento #41 Micro Dream, il meno ricco (€4.332 di montepremi) e la vittoria è per trepponti.

Poker Online MTT 3 febbraio 2023: gli ultimi tornei MicroMillions

Passiamo all’evento #42 Stack Attack che richiama 3.942 giocatori e il migliore è alanbdj84 per €2.056+€1.688.

Sorcioraz93 vince invece l’evento #43 The Sniper per €2.367+€2.077. In 2° posizione lukino1985 che incassa €2.365+€299.

Chiudiamo con gli ultimi tornei. All’evento #44 The Thunderstorm abbiamo 1.490 entries e la vittoria va a Locandiere75 per €820+€688. Piazzamento al 7° posto per il regular fsusct. Infine l’evento #45 El Gringo che premia davide399 con poco più di 1K.

Programmazione Standard: kumas55 vince il Super Night on Stars

All’Afternoon on Stars si gioca per €15.570 di montepremi grazie a 346 entries e la vittoria da €1.190+€2.048 va a Iron99577 su mihaela19335 e Suckkkkk.

Al giovedì su Pokerstars si gioca il Super Night On Stars da €250 di buy-in, che ha richiamato 291 giocatori per un monteopremi di €65.475. La vittoria va al regular kumas55 che porta a casa €5.105+€8.504. In 2° posizione il runner up DeLaurences incassa €5.104+€1.068 e poi c’è J.Mizu97 a completare il podio. In 7° posizione ennesimo piazzamento di 0ffgiuls.

Simone “simopascu96” Pascucci porta invece a casa il Rollercoaster per €1.531+€2.351 dopo aver superato PR0PRI0LUI. Ai piedi del podio riconosciamo anche ANSU-FATI96 e al 6° posto c’è Andreacigna, seguito da Granbasso. 9° posizione per Daniele “bybabyby” Cuomo che si mette in mostra anche fuori dal “suo” Need For Speed.

E approposito di Need For Speed, il turbo della notte richiama 93 giocatori per €8.370 di montepremi. Vittoria da €820+€1.653 per shana_gana su Poldo181109 e poi c’è This is soo2019 a completare il podio.