Poker Online MTT: AleFrau chipleader al High Roller MicroMillions. Domenica vincente per Overbet91, Run1tNic3 ed aleorsi98

Poker Online MTT 6 febbraio 2023. Vediamo i risultati degli eventi domenicali delle MicroMillions Series che aveva in programma anche il Sunday High Roller su due giornate. Al termine del day1 c’è AleFrau al comando del chipcount.

Poker Online MTT 6 febbraio 2023: i primi tornei MicroMillions

La domenica MicroMillions viene aperta dall’evento #63 Dream One vinto da MagoVito su un Field da 1.184 entries. Non supera i 10K garantito da 10K, il Mini Dream, che si chiude con un deal a 4. Il vincitore è 67blackjack67 che incassa €1.161. Gli altri protagonisti del deal sono magicbox96, VisMcDermott e GEAR5408. All’evento #64 Monstrous Stack abbiamo 1.865 entries e la vittoria da €4.803 va a Qu33n0FSp4d3s. Ai piedi del podio troviamo miribale.

Sotto al garantito da 20K anche l’evento #65 Sunday Glorius che viene vinto da Il-Mupo su penero68. All’evento #65 Micro Dream vince tomy156264 mentre all’evento #69 The Sniper si gioca per quasi 40K grazie a 2.209 iscritti, e il migliore è RockUNDO che incassa €2.499 di prima moneta + €2.382 di taglie.

Super High Roller MicroMillion, AleFrau chipleader

Facciamo un passo indietro all’evento #68 SUPER HIGH ROLLER, il torneo più ricco della domenica e diviso su due giornate. Al day2 passano 71 dei 1.998 iscritti. Si gioca per un prizepool da €134.865 e una prima moneta da €8.201 più le taglie. Per esempio il chipleader AleFrau ha chiuso con quasi 3 milioni in chips e ha già incassato più di €800 dalle taglie.

Riprendiamo anche con gli altri tornei con l’evento #70 The Thunderstorm che è stato vinto da Eva.Takara che incassa €815+€693 dopo aver battuto ZioLuka all’heads up finale. C.Marco92 vince l’evento #71 Bounty Hunger e porta a casa €1.040+€1.007. Si ferma al 2° posto colacevic mentre GIOIAFRANCESCA completa il podio. Infine il Mini Bounty Quads con 2.2026 iscritti. Il migliore è Alfiocristy.

Poker Online MTT 6 febbraio 2023: la programmazione standard

La giornata viene come sempre aperta dall’Afternoon on Stars con 298 iscritti. La vittoria va a luksil93 che incassa €2.091 dopo un deal con Notorius933 che incassa la stessa cifra. Da segnalare il regular scellone9477 al 5° posto e dietro di lui Qu33n0FSp4d3s che si era già scaldato bene in attesa della vittoria alle MicroMillions. Buon 7° posto per aleorsi98.

Al Sunday Starter si gioca per poco più di 10K e la vittoria da €1.657 va a maverick7972 su topoficus e lukeskywalkerz. Vittoria eccellente al Sunday Warm Up dove la spunta Riccardo “Overbet91” Bonelli per €1.176+€1.637. Al 7° posto riconosciamo Gasparotto10.

Al Sunday Evening si inizia a fare sul serio con €35.100 di montepremi e la vittoria da €5.665 va a RICCARDONE30. Al 5° posto si piazza Fabio “backdoorAK” Peluso e in 7° posizione Alessandro “Ale.KJ24” Meloni davanti a majiko15 e a dark side798.

478 entries non permettono al Sunday Bounty Builder di superare i 15K garantiti. La vittoria vale comunque €1.178+€1.349 di taglie, e finisce nelle tasche di D0D1MaTt0 che batte Op.Boomer e onlyruss. Sotto il garantito da 25K anche il Sunday Slam che viene vinto da Run1tNic3 per €1.942+€2.245.

Super High Roller e SuperStaian, aleorsi98 chiude la domenica

Perfino il Super High Roller non supera il garantito da 40K questa domenica. Vittoria per SuperStaian che incassa €7.081 dopo un deal con romelou98 che porta a casa la stessa cifra.

Va a Ribo95 la vittoria del Rollercoaster che incassa €1.008+€1.856. Runner up Enne98 e al 3° posto torniamo ad incontrare scellone9477. Piazzamento in 8° posizione per Gaza Sparta9.

Chiudiamo col Sunday Supersonic che ha visto 413 entries e la vittoria è andata a poseeef per €1.486. Anche qui deal alla pari con Evanz94. Al 4° posto ancora un piazzamento per Run1tNic3 e in 6° posizione ritroviamo anche Overbet91.

97 iscritti al Need For Speed e anche qui ritroviamo un giocatore già citato nel report, aleorsi98 che aveva aperto la giornata col final table pomeridiano e la chiude con la vittoria al turbo della notte per €856+€1.199 di premio.