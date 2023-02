Tornei Poker Online 7 Febbraio 2023. ImBack torna a vincere e questa volta lo fa al domenicale di iPoker che gli vale quasi 20K di premio. Su People’s Poker la spunta THEWORLDISYOURS1 al Super Sunday. The Masters di Partypoker al regular Hold4PlzHold4.

Tornei Poker Online 7 Febbraio 2023: ImBack torna a vincere anche su iPoker

ImBack vince il domenicale di iPoker, l’evento #144 iPokerRoyal che ha richiamato 703 giocatori per un montepremi da €158.175 che supera il garantito da 120K. ImBack di nome e di fatto, lo avevamo già visto piazzarsi su iPoker e 888, ma vincere anche un paio di domenicali su Lottomatica. Per lui c’è un bel premio da 19.987 euro totali tra prima moneta e taglie.

La settimana su iPoker inizia col Lunedì DEEP che arriva a €21.454 di prizepool con 1.219 iscritti. Qui la vittoria va a Choppot che incassa 4.076 euro.

Tornei Poker Online 7 Febbraio 2023: THEWORLDISYOURS1 vince il Super Sunday

141 iscritti che non permettono al Super Sunday, il domenicale di People’s Poker, di superare il garantito. La vittoria va THEWORLDISYOURS1 che porta a casa €3.429 dopo aver battuto skifatox9100, runner up per 2.448 euro.

I risultati su Partypoker, Hold4PlzHold4 vince il The Master

Facciamo un passo indietro a domenica, col torneo concluso in giornata su Partypoker, il The Master che ha richiamato 59 giocatori e in 9 sono andati a premio. Il migliore è stato il regular Hold4PlzHold4,