Poker Online MTT 7 febbraio 2023. Alla fine è giovale2611 a vincere il ricco domenicale di Pokerstars, il Super High Roller delle MicroMillions. Nei tornei del lunedì charlito90 sfiora la doppietta.

Super High Roller: vince giovale2611

Iniziamo dal domenicale che si è concluso lunedì sera, l’evento #68 MicroMillions, il SUPER HIGH ROLLER che alla fine è stato vinto da giovale2611 che incassa €7.678 di prima moneta + €8.711 di taglie dopo un deal con lapello, pinkbazzi e mich3130.

Poker Online MTT 7 febbraio 2023: i primi tornei MicroMillions

Passiamo ai tornei MicroMillions del lunedì iniziando con l’evento #73 Mini Warm-Up sempre sotto al garantito da 10K. Questa volta la vittoria va a piemooh su giuse97701. Piazzamento ai piedi del podio per Gigggi55. All’evento #74 Monstrous Stack la spunta charlito90 su un Field da 1.862 entries, per una prima moneta da €4.795.

Quasi 79K in palio all’evento #75 HIGH ROLLER che viene vinto da kingferro98 che ha la meglio su un Field da 1.751 giocatori, incassando €4.868+€2.821. Ai piedi del podio riconosciamo Everbrun1 4° e OMG?_?JOKER dietro di lui.

Poker Online MTT 7 febbraio 2023: gli altri tornei MicroMillions

All’evento #76 The Glorious abbiamo 3.931 entries e il migliore è Cirrix che incassa poco più di €1.500 totali. All’evento #77 Micro Dream la spunta ediltaarabt. Bel colpo di blablabla779 che incassa €2.525+€2.583 dopo aver vinto l’evento #79 The Sniper.

All’evento #80 The Thunderstorm arriva la vittoria di mere91_call per €929+€971. Si ferma il 2° posizione Karim1702 e completa il podio Ins1d3Man. Ai piedi del podio il regular Gaza Sparta9. L’ultimo torneo MicroMillions di giornata è l’evento #81 Poseidon’s Trident che viene vinto da jilee619.

I risultati della programmazione standard

All’Afternoon On Stars dark side798 sfiora un altra vittoria ma si ferma al 2° posto per €1.801, perdendo il testa a testa finale contro isabella9999 che incassa €2.450.

Il Night on Stars non va oltre i 50K garantiti con 653 iscritti. La vittoria vale comunque quasi 10K e finisce nelle tasche di tanuzz8 che batte Lelouch Vi all’head up finale. Completa il podio MeLLowYeLL0w.

Al The Rollercoaster vince CAMINO2286 che nega la doppietta a charlito90 che aveva già vinto alle MicroMillions del lunedì, ma questa volta si ferma come runner up per altri €1.429+€154 di premio mentre al vincitore vanno €1.430+€2.125.

Chiudiamo come sempre col turbo della notte, il Need For Speed che somma un prizepool di circa 8K con 89 entries, e la vittoria va a baruf24 per €1.902 di prima moneta. In 2° posizione il regular ANSU-FATI96 poi c’è sapy000 a completare il podio davanti a xJaNdRo27x (che aveva già sfiorato la top-10 al Super High Roller chiuso 11°) e all’immancabile Gasparotto10.