Poker Online MTT 8 febbraio 2023. Triplo tavolo finale in un giorno solo e anche la vittoria alle MicroMillions per Fabio “backdoorAK” Peluso (in foto). Torna a vincere anche Gigggi95 mentre al Night on Stars MarcoAF22 batte AleAsto2.

Poker Online MTT 8 febbraio 2023: i primi tornei MicroMillions

Apriamo il report del mercoledì di MicroMillions su Pokerstars con l’evento #82 Mini Warm Up che viene vinto da M.Biccari che ha la meglio su un Field da 2.489 entries per un premio da €1.330 dopo un deal con zionunzio87. All’evento #83 Monstrous Stack abbiamo 1.567 iscritti e il migliore è gruzzoletto che, di nome di fatto, porta a casa un bel gruzzoletto con la prima mneta da €4.087 dopo aver battuto giammyago3001.

Ancora un centro per Gigggi55 all’evento #84 The Glorious per €985 di prima moneta + €571 di taglie per il regular che la settimana scorsa aveva già vinto lo Sniper delle MicroMillions. Va invece ad agatino961 l’evento #85 Mini Dream.

Poker Online MTT 8 febbraio 2023: gli ultimi tornei MicroMillions del mercoledì

All’evento #87 The Sniper si gioca per €38.070 di montepremi e il migliore è mezza beach per €2.392+€1.958. Il runner up è Poldo181109.

Vittoria eccellente all’evento #88 The Thunderstorm dove la spunta Fabio “backdoorAK” Peluso su filippito80 e filidoro. Si chiude con l’evento #89 Mini Bounty Quads vinto da BossOfTexas.

Programmazione standard: MarcoAF22 vince il Night on Stars

All’Afternoon on Stars abbiamo 344 entries per più di 15K di prizepool. Vittoria per King0fRome per €1.183+€1.369. Si ferma al 2° posto lorz1995 e poi c’è S3T4RC0S a completare il podio.

Torna anche il Bounty Builder che richiama 661 giocatori per quasi 30K di montepremi. Vittoria per mim73 che incassa €2.095+€2.341 dopo aver battuto CINZIAVINCENZO e surini93.

Il Night On Stars è il torneo più ricco con i suoi €51.480 di montepremi con 572 entries. Il migliore è MarcoAF22 che si merita €3.727+€5.060 di taglie dopo aver battuto AleAsto2 all’head up finale. A completare il podio un altro regular che si sta piazzando con costanza negli ultimi giorni, Everbrun1.

Runner up noto anche al Rollercoaster visto che al 2° posto c’è Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che si ferma solo in heads up contro orangejordan che porta a casa €1.166+€2.384. Anche qui ritroviamo backdoorAK in 5° posizione.

84 iscritti al turbo che chiude la notte su Pokerstars, il Need For Speed vinto da ilprostatico87 per €759+€1.261. Si ferma al 2° posto KingMAvE911. Terzo tavolo finale di giornata per backdoorAK al 4° posto.