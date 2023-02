Poker Online MTT 9 febbraio 2023. Mario “hhrrr” Pulcini vince il The Thunderstorm delle MicroMillions Series che continuano su Pokerstars. Nella programmazione standard vittorie dei regular Gasparotto10, loretop12 e davidecalva. Il colpo più ricco lo fa però Lebon88 al NoS.

Poker Online MTT 9 febbraio 2023: i primi tornei MicroMillions

Iniziamo il report di Pokerstars con le MicroMillions e l’evento #90 Mini Warm Up che anche questo mercoledì non supera il garantito da 10k. Questa volta la vittoria da €1.391 va a linopani8. Quasi 30K in palio invece all’evento #91 Monstrous Stack vinto dia Bellabobo che incassa la prima moneta da €4.311.

All’evento #92 The Glorious partecipano in 3.781 per €17.041 di montepremi. Vittoria per THEDOMINATOR10 che incassa €993 di prima moneta + €513 di taglie. Vediamo velocemente l’evento #93 Micro Dream con poco più di 5K di prizepool. La vittoria di furetto74 vale €298+€167. L’evento #95 The Sniper è il più ricco delle MicroMillions con €40.266 di montepremi e la vittoria va al regular pinkbazzi che incassa €2.519+€1.110.

Poker Online MTT 9 febbraio 2023: Mario “hhrrr” Pulcini vince il The Thunderstorm

Vittoria eccellente anche all’evento #96 The Thunderstorm dove la spunta Mario “hhrrr” Pulcini su un Field di 1.617 giocatori per €887+€992 di premio.

La giornata di MicroMillions si chiude con l’evento #97 The Slam Dunk che richiama 1.868 giocatori e il migliore risulta essere Elgrey1997 su windowwws e INFAMECAINO.

Programmazione standard: a Lebon88 il NoS. Vincono anche Gasparotto10, loretop12 e Davide Calvaresi

Prime1991m batte ..CECCHINO30 all’head up finale del Afternoon on Stars e incassa €1.953 dopo un deal proprio col runner up. Rimane fuori dall’accorso F.Maike ai piedi del podio per €1.242.

Torna a vincere anche Gaspare “Gasparotto10” Sposato che porta a casa il Bounty Builder per €2.340+€3.686 di premio battendo un Field da 779 giocatori. L’ultimo ad arrendersi è SZ31199 e a completare il podio c’è cileno00. Piazzamento al 5° posto per simopascu96.

Il colpo più ricco lo mette a segno Lebon88 che vince il Night on Stars del mercoledì che ha raccolto 523 entries per €47.070 di prizepool, con una prima moneta da €7.908.

Il Rollercoster va ad un altro regular, loretop12 che porta a casa €1.232+€2.138. Il runner up è Kelevra0000. Ancora un piazzamento per Il-Giuglia al 6° posto.

Davide “davidecalva” Calvaresi chiude invece la giornata portando a casa il Need For Speed per €2.009 di prima moneta, dopo aver superato un Field da 94 entries.