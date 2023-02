Poker Online MTT 13 febbraio 2023. Vediamo i risultati della domenica con due ricchi tornei che hanno concluso i rispettivi day1 con latata99 e polk92 al comando, parliamo del Micro Legends e del Main Event.

Poker Online MTT 13 febbraio 2023: i primi tornei MicroMillions della domenica

Riprendiamo i report dei tornei MicroMillions su Pokerstars dall’evento #123 Mini Warm Up che nemmeno alla domenica riesce a superare i 10k garantiti. Questa volta arriva la vittoria del regular Op.Boomer per €1.399 di prima moneta. All’evento #125 Monstrous Stack vince Wutrek che incassa €4.911 dopo aver avuto la meglio su un Field da 1.907 entries. In 2° posizione si ferma b mentre a completare il podio c’è Giuseppe “peppruocc” Ruocco. Al 5° posto riconosciamo anche Gianluca “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Sotto il garantito da 20K anche il Sunday Glorius che attira 4.222 giocatori e il migliore è SuperStaian per €1.224 di prima moneta + €780 di taglie.

All’evento #131 The Thunderstorm la spunta ciuffi123 che batte kappaquattro71 all’head up finale. Successo da €1.124+€1.222 per Suckkkkk all’evento #132 Bounty Hunger dove troviamo lukeskywalkerz al 2° posto. Infine l’evento #133 Poseidon’s Trident vinto da This is soo2019.

Poker Online MTT 13 febbraio 2023: Legends e Main Event, comandano latata99 e polk92

Veniamo ai tornei più ricchi e divisi su due giornate. All’evento #129 MICRO LEGENDS abbiamo 2.453 entries. Solo 199 giocatori passano al final day e al comando c’è latata99 con circa 1 milione in chips. L’unico che tiene il passo con 1 milione è FLASH2010713.

Montepremi ancora più alto (€166.428) al MAIN EVENT che ha visto la bellezza di 9.246 entries. Al final day troveremo 978 giocatori e al comando del chipcount c’è polk92 con 2.1 milioni in chips, seguito da Jaloseis che lo tallona a breve distanza.

La programmazione standard domenicale

Vediamo i risultati della programmazione standard della domenica su Pokerstars, iniziando dal Sunday Warm Up che raggiunge €18.630 di prizepool. Vittoria per zioermejo che porta a casa €1.375+€1.500. In 2° posizione Matte92AA, completa col podio misterbet700 davanti ad aleorsi98. Final table anche per Giada “CatSniper84” Fang al 7° posto.

Il Sunday Evening è un affare da €5.990 per misspatterson che mette in fila un Field da 836 giocatori. Ultimo ad arrendersi Fabio “backdoorAK” Peluso.

Vittoria eccellente al Sunday Slam dove la spunta Davide “davidecalva” Calvaresi per €.2079+€1.924.

Il Sunday High Roller non supera il garantito da 40K con 177 giocatori iscritti, e il migliore è LL Double C. Per lui ci sono €8.053 di premio mentre in 2° posizione si ferma Alessandro “Ale.KJ24” Meloni.

154 iscritti al Rollercoaster e anche qui riconosciamo il vincitore, si tratta di Cifalino91 che porta a casa €1.157+€1.593.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che supera gli 8K di prizepool grazie a 89 entries che si sono buttati nella mischia del turbo della notte, sempre spettacolare e con tanti nomi noti al final table, ad iniziare da backdoorAK che ritroviamo anche qui al 2° posto, dopo aver perso il testa a testa finale con Alexisic. Da segnalare anche il gradino basso del podio di charlito90 e il 5° posto di Riccardo “CrazyRich85” Basso davanti a simopascu96, pietroc98, capa1991 e raffibiza.