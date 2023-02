Tornei Poker Online 14 Febbraio 2023. Vediamo i risultati dei tornei domenicali. Non si è giocato su People’s Poker per l’attacco hacker, mentre su iPoker la spunta havaianas1. Su Partypoker vincono TackoFall e peppone2018.

Tornei Poker Online 14 Febbraio 2023: risultati iPoker

Iniziamo da iPoker con l’Explosive Sunday che supera i 100K garantiti (€117.299 con 1.289 entries). Colpo vincente per havaianas1 che tra prima moneta e taglie porta a casa in tutto 13.433 euro mentre per il runner up simoneade30 ci sono 10.938 euro. A completare il podio troviamo deviv49.

La settimana su iPoker inizia con il Lunedì DEEP che ha richiamato 1.183 giocatori per €20.820 di montepremi. Qui la vittoria da quasi 4K va a tapiro51.

The Master di Partypoker a TackoFall

Passiamo su Partypoker facendo un passo indietro al domenicale The Master con €5.490 di montepremi. La vittoria va a TackoFall che incassa €631+€934.

Al lunedì tocca al The Gladiator con 59 iscritti e il migliore è stato peppone2018 per un premio di €304+€414 tra prima moneta e taglie.