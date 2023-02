Poker Online MTT 15 febbraio 2023. La notte di San Valentino ha qualche contraccolpo sui garantiti di Pokerstars, ma l’azione non manca, e due regular mettono a segno i colpi più importanti: Ettore “pro-fumato87” Esposito e Davide “davidecalva” Calvaresi.

Indice





Poker Online MTT 15 febbraio 2023: i primi tornei del martedì

Anche Pokerstars sembra accusare il colpo serale di San Valentino, con tanti tornei che non superano il garantito, ad iniziare dal torneo pomeridiano Afternoon On Stars che con 277 entries non supera i €12.500 di montepremi minimo. Vittoria per badka3003 che porta a casa €994 di prima moneta a cui aggiunge €1.577 di taglie.

Sotto i 25K garantiti anche il Bounty Builder con 516 entries, e il migliore è ClaireDeLun3 per €1.945+€2.165. Si ferma al 2° posto betsosa399 per €1.944+€663.

Poker Online MTT 15 febbraio 2023: Night on Stars ad Ettore “pro-fumato87” Esposito

Sotto i 40K anche il torneo principe di Pokerstars, il Night on Stars che non va oltre i 428 iscritti e il migliore è il regular Ettore “pro-fumato87” Esposito che mette tutti in fila incassando €3.062+€3.359. Al 2° posto ROSEJACK9083 e a completare il podio Drasko53. Piazzamento al 5° posto per Jackson “DJackMpkr” Genovesi.

Il torneo più ricco della giornata, in termini di prizepool complessivo, ed uno dei pochi che supera il garantito da 40K, è il Colossal Stack che con 2.697 entries porta il proprio montepremi a €48.546. La vittoria da €2.995+€2.434 va ad ignazio860.

Davide Calvaresi vince il Rollercoaster, a Ribo95 in Need For Speed

Passiamo al Rollercoaster con 143 iscritti per un prizepoool da €12.870. Si gioca per una prima moneta da €1.119 che viene vinta da un regular molto hot in questo periodo, Davide “davidecalva” Calvaresi, che aggiunge altri €2.008 in taglie. Al 3° posto pertugio7 che avevamo già visto al tavolo finale del Bounty dove ha chiuso 5°.

Infine il Need For Speed che richiama 81 giocatori e il migliore è Ribo95 che all’head up finale ha la meglio su un altro regular, Mario ‘hhrrr’ Pulcini.