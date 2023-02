Poker Online MTT 16 febbraio 2023. Grande mercoledì sera per Riccardo “CrazyRich85” Basso (in foto) che fa 3 tavoli finali, e due li vince, compreso il Night On Stars anche se il colpo più ricco della notte arriva dal Colossal Stack e lo mette a segno sunnyboyy81.

Poker Online MTT 16 febbraio 2023: i primi tornei del mercoledì

Apriamo la giornata di Pokerstars, come al solito dall’Afternoon on Stars fermo ai €12.500 di montepremio garantito con 248 entries. La vittoria da €2.277 va a VVsMolly su ildottore333 che si accontenta di €1.679. A completare il podio c’è FM4Real, davanti al regala Mr.Squid92.

Sotto al garantito da 30K anche il Bounty Builder con 652 giocatori. Il migliore è alexhold che incassa €2.159 di prima moneta + €2.412 di taglie. Si ferma al 2° posto oisselino per circa €2.300 di premio totale.

Poker Online MTT 16 febbraio 2023: NoS a Riccardo “CrazyRich85” Basso

Appena sopra al garantito (40K) il Night on Stars (€40.320 con 448 iscritti) e il colpo della notte lo mette a segno Riccardo “CrazyRich85” Basso che incassa la prima moneta da €6.864 dopo aver battuto un altro big del poker online italiano, Andrea “Andreacigna” Pini che si accontenta di €5.038. Da segnalare anche dario6990 al 5° posto tra i regular, ma anche un caldissimo davidecalva al 8° posto e AA-GIANLU-AA dietro di lui, per un tavolo finale del NoS davvero spettacolare.

I 2.677 entries del Colossal Stack rendono questo torneo il più ricco della serata in termini di montepremi assoluto (€48.186) e il suo vincitore, sunnyboyy81 porta a casa anche la prima moneta più alta, €7.044. In 2° posizione c’è jackflau98 per €4.842.

Need For Speed, ancora CrazyRich85 a segno

Al Rollercoaster pochi iscritti (142), ma garantito superato (€12.780) e come al solito tanti nomi noti in cima alle classifiche. La vittoria va a CINZIAVINCENZO per €1.112+€2.322, ma a completare il podio ci sono anche aleorsi98 e peppruocc. In 4° posizione riconosciamo pure RaydenArtist, e anche qui fa capolino CrazyRich85 al 8° posto.

Il doppietta Riccardo “CrazyRich85” Basso la completa comunque al Need For Speed, il turbo della notte che richiama 84 giocatori. Anche qui RaydenArtist viene beffato nelle battute finali, per un secondo posto che gli vale €1.347 mentre per CrazyRich85 ci sono altri €1.840. Ancora una top-10 per davidecalva.