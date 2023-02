Poker Online MTT 17 febbraio 2023. Negli ultimi giorni il nickname davidecalva (in foto di repertorio) è spuntato in continuazione nei nostri report, con una serie di piazzamenti impressionanti, ma giovedì notte arriva anche il colpo vincente al torneo più ricco, il Super Night On Stars.

Poker Online MTT 17 febbraio 2023: i primi tornei del giovedì

All’Afternoon on Stars abbiamo 332 giocatori che non permettono di superare il garantito da 15K, alzato in occasione del giovedì in cui tutti i tornei di Pokerstars hanno un rialzo di GTD. La vittoria da €1.151 di prima moneta + €1.677 di taglie, va a Crisomanee.

Fatica anche il Bounty Builder che non scavalla i 35K di garantito con 702 entries. Il migliore è Aittie che incassa €2.705+€1.549 mentre si ferma il seconda posizione MatteoPeroni per circa 3.5K di premio complessivo.

Super Night on Stars a davidecalva

Anche il Super Night on Stars non supera i 65K garantiti del giovedì in cui il buy-in viene portato a €250. Sono in 263 i giocatori che partecipano, e la vittoria da €5.629+€7.491 va a Davide “davidecalva” Calvaresi che negli ultimi giorni si è piazzato con grande costanza, come RaydenArtist che si ferma al 3° posto, dietro a TuSiCheAless.

Super i 60K invece il Colossal Stack con 3.373 entries e il migliore è kinggeorge83 per €3.678+€3.060. Piazzamento al 6° posto per simopascu96.

Poker Online MTT 17 febbraio 2023: gli ultimi tornei del giovedì

Al Rollercoaster abbiamo 202 iscritti per €18.180 di montepremi. Vittoria per jackabbi per incassa €1.489+€2.426. Anche qui ritroviamo davidecalva in 8° posizione davanti a Sturbao.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che vede 81 entries e anche qui abbiamo una vittoria eccellente, quella di Giuseppe “peppruocc” Ruocco che porta a casa €731+€1.141 dopo aver battuto un altro regular, Alessandro “Ale.KJ24” Meloni. A completare il podio c’è Griffa2.0 e segnaliamo anche Andreacigna in 6° posizione.