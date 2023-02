Poker Online Mtt: su Pokerstars iniziano le Carnival Series. HELLMATADOR7 chipleader al Sunday Main Gala

Poker Online MTT 20 febbraio 2023. La prima domenica di Carnival Series è un successo su Pokerstars, dove sono andati in scena tanti ricchi tornei che hanno richiamato centinaia di giocatori. Al torneo più ricco, il Sunday Main Gala, abbiamo HELLMATADOR7 chipleader dopo la prima giornata.

Carnival Series al via, i primi tornei

Domenica su Pokerstars sono iniziate le Carnival Series. All’evento #1 Sunday Carnival Starter è subito 1.241 entries per un montepremi di €55.845- La vittoria va a JeremieBoga per €6.135, dopo un deal con sonofrandrocchia, Lubomber94 e S4S1-C4P_FG.

Altri 2.623 iscritti per €47.214 di prizepool all’evento #2 Sunday Carousel che viene vinto da zodiark45 per una bella prima moneta da €6.555. Piazzamento al 6° posto per KiroiSenko.

Si sale fino a 8.095 iscritti per €72.855 all’evento #3 Sunday Circus che viene vinto da seiunbaffo che incassa €4.169 di prima moneta + €1.779 di taglie.

Poker Online MTT 20 febbraio 2023: HELLMATAFOR7 chipleader al Sunday Main Gala

Passiamo all’evento #4 Sunday Main Gala, il torneo più ricco della domenica, diviso su due giorni. In 75 passano al day2, sui 590 iscritti che hanno pagato un buy-in di €250, formando un prizepool da €132.750. Il chipleader è HELLMATADOR7 che ha già incassato €1.448 di taglie, e che domina con 1.6 milioni in chips. Al 2° posto KuSuNoK1 staccato con poco più di 1 milione in chips, come ediltaarabt. Attenzione a oisselino in 11° posizione, e non nuovo a colpi importanti, come Andreacigna che ripartirà dal 14° posto.

Si è completato l’evento #5 Sunday Bash, anche qui ricchissimo con 3.152 giocatori in lotta per un montepremi da €141.840. La vittoria di Evanz94 vale €8.325+€5.956.

Poker Online MTT 20 febbraio 2023: gli ultimi tornei Carnival Series

Passiamo all’evento #6 Sunday Parade con 1.714 entries per poco più di 30K di prizepool. Il migliore è secondoanessuno che tiene fede al proprio nickname e porta a casa €1.974+€1.324.

€34.695 in palio all‘evento #6 Sunday Party vinto da P.DiCalcio per €2.345+€2.045. Si ferma al 2° posto ziotony94 e poi c’è aleqsutzu a completare il podio.

Si chiude con l’evento #7 Sunday Nightly Masquerade che richiama 375 giocatori e la vittoria da €2.496+€3.232 va a MarJoke. Piazzamento al 4° posto per Overbet91 e dietro di lui un altro regular, IfAc2gUd2WiN.

I risultati della programmazione standard di Pokerstars

Anche la domenica di Carnival Series si apre però con la programmazione standard di Pokerstars, e con l’Afternoon on Stars del pomeriggio vinto da MattyOnAir per €1.956. Sul podio anche Gasparotto10.

Al Sunday Starter la spunta ZyzzRaver per €1.420 di prima moneta.

445 iscritti al Sunday Supersonic che viene vinto da 1m2good4y0u per €1.359.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed da 85 entries e la vittoria va al regular Marco “Granbasso” Baglioni per €768+€1.431. Si ferma al secondo posto loretop12.