Poker Online MTT 22 febbraio 2023. Un martedì grasso ma anche ricco per Riccardo “Overbet91” Bonelli (in foto) che vince il torneo più ricco delle Carnival Series su Pokerstars. Successi anche per: mozzy75, MarkoM5, gianmarco160699, SuperSond, RalphCifaretto, lezgodancing97 e simopascu96.

Poker Online MTT 22 febbraio 2023: i primi tornei Carnival Series del martedì

Iniziamo dall’evento #17 Tuesday Joker che ha richiamato 1.580 giocatori per più di 28K di montepremi, e qui il migliore è mozzy75 per €4.120. Si ferma al 2° posto jak12345poker e pok abbiamo 87enzobiondi87 a completare il podio.

Passiamo all’evento #18 Tuesday Bounty dove MarkoM5 ha la meglio su un Field di 1.299 entries, incassando €3.711 di prima moneta + €3.412 di taglie.

Sfiora i 50K di prizepool l’evento #19 Tuesday Circus che viene vinto da gianmarco160699 che si merita €2.873+€2.269 dopo aver superato un Field enorme di 5.510 entri. Al 10° posto ancora davidecalva che in questo periodo si conferma caldissimo.

Riccardo “Overbet91” Bonelli vince il torneo più ricco del martedì

L’evento #20 Tuesday Mini Gala è il torneo più ricco della giornata con suo montepremi totale di €63.990 con 711 iscritti. Vittoria eccellente con Riccardo “Overbet91” Bonelli che già domenica aveva vinto il Sunday Warm Up, e che incassa altri €8.431 dopo un deal con M@d0ff, elpingus77 e D0D1MaTt0.

E’ SuperSond il vincitore dell’evento #21 Tuesday Parade per un premio di €2.625+€1.921. Il runner up, onebluff275, si accontenta di circa 3.700 complessivi di premio.

Poker Online MTT 22 febbraio 2023: gli ultimi tornei della notte

Riconosciamo anche il vincitore dell’evento #21 Tuesday Bash, si tratta di RalphCifaretto che mette in fila un Field da 686 giocatori per €2.126+€3.131 di premio.

L’evento #23 Tuesday Win The Button va ad un altro regular, lezgodancing97, che porta a casa la prima moneta da €3.246 dopo aver superato altri nickname noti del poker online italiano: Enne98 e betullame11. Ai piedi del podio c’è anche teamzeus94.

Si chiude col botto, con l’evento #24 Tuesday Nighty Masquerade che viene vinto da Simone “simopascu96” Pascucci per €2.157+€.2015. In 2° posizione Godggod98 che si accontenta di €2.156+€1.464.