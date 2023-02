Poker Online MTT 27 febbraio 2023. Vediamo i risultati del fine settimana su Pokerstars dove continuano le Carnival Series. Domenica il torneo più ricco, il Sunday UltraDeep, chiude la prima giornata con Bulsara46 chipleader.

Carnival Series del venerdì: colpo vincente per S4S1-C4_FG

Iniziamo dai principali tornei Carnival Series di Pokerstars del venerdì, giornata aperta subito dalla vittoria del regular IMuCkTheNut all’evento #41 Friday Fiesta per €3,659. In 2° posizione pollame140397. Piazzamento al 4° posto per Asky16. Passiamo all’evento #42 con un altra vittoria eccellente, quella di Gaza Sparta9 che vince €2.677+€2.241 mentre al 2° posto c’è un altro nickname noto, simopascu96. In 6° posizione ritroviamo sgrillex.

Passiamo all’evento #43 con in palio €52.479 e la vittoria da €3.039+€1.389 va a raoul2000 che batte un Field enorme da 5.831. Il torneo più ricco è l’evento #44 Friday Main Gala con più di 58K di prizepool, con vittoria da €3.960+€3.607 per S4S1-C4_FG. Si ferma in 2° posizione pirkio1994, davanti all’onnipresente davidecalva. Ai piedi del podio c’è ..CECCHINO30.

I tornei di sabato, vittoria per Donato “whitediabolic” De Bonis

Anche il sabato è aperto da una vittoria eccellente, quella di Donato “whitediabolic” De Bonis che vince l’evento #49 Saturday Joker per una prima moneta da €3.451. Il torneo più ricco è l’evento #51 Saturday Circus con quasi 52K di montepremi. La vittoria da €3.004+€2.273 va a kingpaky89 su osokoso71.

Poker Online MTT 27 febbraio 2023: i primi tornei della domenica

Iniziamo con l’evento #57 Sunday Feast che apre la domenica con un Field da 2.678 entries, e il migliore è AlessandroPS19 che incassa €2.537+€1.741, dopo un deal con talarico833 e _$nemovace$. Ai piedi del podio riconosciamo MrMarlboro94 a ancora Gaza Sparta9.

Ricco evento #58 Sunday Festive che con 2.535 iscritti raggiunge un montepremi di €114.075. La vittoria va a Losalba63 a cui vanno €6.632+€6.286 dopo un deal con Orgoglio10 e ciociaro8.

Sfiora i 70K di montepremi anche l’evento #59 Sunday Circus vinto da HomerLimpson16 per €3.956+€1.939. Si ferma al 2° posto nikeanto. Piazzamento al 5° posto per IfAc2gUd2WiN.

Bulsara46 chipleader al Sunday UltraDeep

Passiamo al torneo più ricco della domenica, l’evento #60 Sunday UltraDeep che si gioca su due giorni. Al termine del day1 abbiamo 275 players left sui 1.740 iscritti. Il chipleader con 1.2 milioni è Bulsara46, davanti ad Iride2.0. Tra i migliori in top-20 c’è Daniele “bybabyby” Cuomo.

All’evento #61 Sunday Parade vinto da Fabiosky23 hanno partecipato 2.973 giocatori. Per il vincitore ci sono €3.265 di prima moneta + €2.620 di taglie.

Poker Online MTT 27 febbraio 2023: gli ultimi tornei domenicali

All’evento #62 Sunday Bash si sfiorano i 50K di montepremi e il migliore è sguaratovic per €3.152+€2.850.

All’evento #63 Sunday Turbo Party vince x-muccio-x per €3.253. Si ferma al 2° posto lorenz3.

Chiudiamo con l’evento #64 Sunday Masquerade dove vince aleorsi98 che batte mazzoleni92 all’head up finale. Completa il podio PR0PRI0LUI.