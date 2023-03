Poker Online Mtt: Ste4L7H vince l’UltraDeep. Successi anche per Stefano “OmgUreSpewer” Punzi e Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio

Poker Online MTT 28 febbraio 2023. Si è concluso il ricco domenicale delle Carnival Series con la vittoria di Ste4L7H. Al lunedì c’è spazio anche per i successi di: Poldo181109, MauroTranky, totoucurtu63, Stefano “OmgUreSpewer” Punzi, M0NKING86, DeLaWonder e Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Ste4L7H porta a casa il Sunday UltraDeep

Riprendiamo dall’evento #60 Sunday Ultradeep, torneo domenicale delle Carnival Series, diviso su due giorni, e che si è avvicinato ai 200K di montepremi, con una ricca prima moneta da €28.237 che finisce nelle tasche di Ste4L7H che non è la prima volta che finisce nei nostri report. Un mese fa, per esempio, fece una vittoria in back to back, per due giorni di fila, alle Winter Series.

Si ferma al 2° posto TantoPerdo1912 che porta a casa più di 20K, e sul gradino basso del podio abbiamo un altro regular per nulla nuovo a colpi vincenti nei più ricchi tornei di Pokerstars, Alessio “AleAsto2” Astone che incassa più di 14K- Al tavolo finale riconosciamo anche fsusct al 4° posto e Fabio “backdoorAK” Peluso in 8° posizione.

Poker Online MTT 28 febbraio 2023: i primi tornei del lunedì

Partiamo dall’evento #65 Monday Starter che ha richiamato 1.843 entries e il migliore è stato Poldo181109 che porta a casa la prima moneta da €4.745.

All’evento #66 Monday Bounty Festival abbiamo un praticamente solo regular ad occupare le prime 7 posizioni. Il migliore è MauroTranky che incassa €4.250 di prima moneta + €3.635 di taglie dopo aver battuto Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni e KiroiSenko.

L’atteso evento #67 Monday Jackpot totalizza 9.915 ingressi che portano il montepremi complessivo a sfiorare i 90K. Vittoria per totoucurtu63 per €4.906+€2.367.

Poker Online MTT 28 febbraio 2023: gli altri tornei Carnival Series

Altri 89K in palio all’evento #68 Monday Main Gala e la vittoria va a Stefano ‘OmgUreSpewer‘ Punzi che incassa €5.959. Ai piedi del podio Riccardo “CrazyRich85” Basso.

2.568 entries all’evento #69 Monday Parade e il migliore è M0NKING86 che incassa €2.852+€2.388.

DeLaWonder porta a casa l’evento #70 Monday Bash incassando €2.294+€2.623.

Chiudiamo con l’evento #71 Monday Night Masquerade dove troviamo un altro big vincente, Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che incassa €2.363+€3.354.