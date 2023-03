Poker Online MTT 1 marzo 2023. Ultimo giorno di febbraio, continuano le Carnival Series, andiamo a vedere i risultati del martedì su Pokerstars con le vittorie di: Playweedabrain, PR0PRI0LUI, da1973, ediltaarabt, Gino.33.88, pinkporcel e MAIpiùSENZA.

Poker Online MTT 1 marzo 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo il report Carnival Series con l’evento #72 Tuesday Fiesta che apre la giornata con 1.827 entries e la vittoria va a Playweedabrain per €2.018 di prima moneta + €2.47 di taglie. Ottimo periodo per aleorsi98 che si piazza anche qui al 5° posto.

Supera i 46K di montepremi l’evento #73 Tuesday Jubilee con i suoi 1040 iscritti che si sono dati battaglia per una prima moneta da €7.262 che finisce nelle tasche del regular PR0PRI0LUI su Chesa_Babbo. A completare il podio MeLLowYeLL0w che si era già piazzato al tavolo finale (4°) dell’Afternoon on Stars, nella programmazione standard di Pokerstars.

Carnival Series: a da1973 ed ediltaarabt i tornei più ricchi

All’evento #74 Tuesday Circus si superano i 50K di prizepool e il migliore è da1973 al quale vanno €2.675+€1.422 dopo un deal con __4n3__ e Rufus6u6u189.

Bel colpo per il regular ediltaarabt che vince l’evento #75 Tuesday Main Gala, avendo la meglio su 745 iscritti per €4.704 di prima moneta + €5.802 di taglie. Si ferma al 2° posto un altro nickname noto, Jaloseis.

Poker Online MTT 1 marzo 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #76 Tuesday Parade che sfiora i 40K di montepremi totale. La vittoria va a Gino.33.88 per €2.481+€1.814. Il runner up è crisbus25419, nickname che ci riporta subito con la memoria a Cristiano Guerra (ma non si tratta di lui in questo caso).

Il torneo più piccolo, appena sopra ai 16K di prizepool, è l’evento #77 Tuesday Win The Button che viene vinto da un altro regular, pinkporcel, per €1.990 dopo un deva con milito98xs e con djnino5.

Chiudiamo con l’evento #78 Tuesday Night Masquerade che richiama 761 giocatori e il migliore è MAIpiùSENZA che incassa €2.334+€3.277. In 2° posizione bigpaffu davanti al regular Asky16 e a Poldo181109 che si era già messo in mostra il giorno prima alle Carnival Series.