Poker Online MTT 3 marzo 2023. Un giovedì da regular su Pokerstars. Alle Carnival Series arrivano le vittorie eccellenti di: Simone “simopascu96” Pascucci, Riccarco “Overbet91” Bonelli e Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Poker Online MTT 3 marzo 2023: i primi tornei del giovedì

Iniziamo dall’evento #86 Thursday Feast con 2.128 entries per più di 38K di montepremi complessivo. La vittoria vale una prima moneta da €2.342 + €1.944 di taglie e va a zednara. In 2° posizione si ferma 94mra per €2.321+€536.

Una delle prime vittorie eccellenti del giovedì arriva dall’evento #87 Thursday Joyful che viene vinto da Simone “simopascu96” Pascucci. Questo giocatore nell’edizione delle Carnival Series lo abbiamo visto parecchie volte piazzato al final table, questa volta porta a casa la vittoria per €4.834+€4.584, battendo un Field da 1.087 iscritti.

All’evento #88 Thursday Circus la spunta green_wolf91 che incassa €4.878 duo un deal con paris883, danicastle e MrLP18. Escluso dall’accordo il regular Enne98.

A Riccardo Bonelli il torneo più ricco della serata

L’evento #89 Thursday Main Gala è il più ricco della serata con 424 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250 formando un montepremi da €95.400. Il migliore è un altro regular che nelle ultime settimane è stato davvero costante, Riccarco “Overbet91” Bonelli che porta a casa €7.043+€9.561. L’ultimo ad arrendersi è BetterCallSax. Al 4° posto riconosciamo anche Fabio “backdoorAK” Peluso, davanti ad Andreacigna e dario6990.

Vittoria importante anche all’evento #90 Thursday Parade dove la spunta Giuseppe “peppruocc” Ruocco per €2.791+€2.188 di premio dopo aver superato un Field da 2.649 entries.

Poker Online MTT 3 marzo 2023: gli ultimi tornei del giovedì

All’evento #91 Thursday Bash partecipano in 759 e il migliore è lordos12 che porta a casa €2.448+€2.658. Final table per dark side798 in 8° posizione.

L’ultimo torneo, l’evento #92 Thursday Nighty Masquerade, viene vinto da Felix9516 che batte WrongMate e incassa €2.509+€3.606.