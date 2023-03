Poker Online MTT 8 marzo 2023. Il colpo più ricco del martedì su Pokerstars lo mette a segno Matteo92AA che vince il Night on Stars, ma vanno segnalati anche i colpi vincenti di Rimini2022 e di Davide Calvaresi.

Poker Online MTT 8 marzo 2023: i primi tornei di giornata

Torna la programmazione normale di Pokerstars, e si inizia come sempre col torneo della mattina, il Morning on Stars che ha richiamato 349 entries e il migliore è stato C4SH27 per una prima moneta da €840.

Passiamo al pomeriggio con l’Afternoon on Stars da 292 iscritti e €13.140 di montepremi. La vittoria vale €1.024 di prima moneta + €1.647 di taglie, e finisce nelle tasche di RockDUNDO su BdiBenessere.

Matteo92AA vince il Night on Stars del martedì

Al Bounty Builder partecipano in 582 che si sono dati battaglia per un prizepool da €26.190. La vittoria da €1.881+€2.644 va a damonsalvator19 che ha superato blz2412 all’head up finale.

Il torneo più ricco è il Night on Stars con i suoi €46.170 di montepremi e il colpaccio lo mette a segno Matteo92AA, giocatore che non è nuovo a belle affermazioni sulla room della picca rossa. Questa volta incassa €3.353+€5.045.

Poker Online MTT 8 marzo 2023: gli ultimi tornei del martedì

Al Colossal Stack altri 3.125 iscritti per un montepremi di €56.250, il più alto di giornata, anche se il vincitore, Rimini2022, porta a casa un po meno rispetto al vincitore del NoS (€3.421+€2.909).

Non manca il colpo del regular Davide “davidecalva” Calvaresi che porta a casa un sempre spettacolare Rollercoaster dove troviamo tanti nomi noti al tavolo finale, come l’immancabile Fabio “backdoorAK” Peluso sul gradino basso del podio, ma anche Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni al 4° posto e dietro di lui pro-fumato87 e RaydenArtist.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che questa volta non supera i 7K garantiti, con 74 entries, e il migliore del turbo della notte è gallopazzo che si assicura un premio da €799+€1.253. Il runner up è SZ231199 poi abbiamo KiroiSenko a completare il podio. Ancora un piazzamento per RaydenArtist al 7° posto, davvero caldo e costante in questo periodo.