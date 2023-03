Poker Online MTT 9 marzo 2023. Riccardo “CrazyRich85” Basso vince il Colossal Stack, il torneo col montepremi più ricco visto che il Night on Stars, vinto da AppoSvappa, non supera il garantito da 40K. Successi anche per Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi, bacarat454 e DANY_MAS90.

Poker Online MTT 9 marzo 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo con il Morning on Stars da 409 entries che portano il montepremi a €5.521. Vittoria per Sbob1234 su BdiBenessere.

All’Afternoon on Stars arriva la vittoria di Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi che mette in fila un field da 270 entries e incassa €2.262. In 2° posizione si ferma un altro regular, ziotony94.

Non supera il garantito da 30K il Bounty Builder con 611 iscritti e il migliore è PeppeSai che incassa €2.334+€1.959. Si ferma al 2° posto enrico9189 e poi c’è Domenico “domenlan” Lando a completare ol podio. Piazzamento anche per *F13RoM4N.

AppoSvappa vince il NoS. Riccardo “CrazyRich85” Basso porta a casa il Colossal Stack

Sotto il garantito da 40K anche il Night on Stars con 444 iscritti. La vittoria da €6.809 va ad AppoSvappa che batte Aleksvisha87 all’head up finale, poi in 3° posizione arriva un aleorsi98 in grande forma in questo periodo.

Il torneo più ricco è il Colossal Stack che arriva a €42.138 di prizepool con 2.341 iscritti. La vittoria va a Riccardo “CrazyRich85” Basso che incassa €5.240 dopo un deal con assoooooo che incassa esattamente la stessa cifra. In 6° posizione riconosciamo anche Mario “coinflip21” Carrascon.

Poker Online MTT 9 marzo 2023: gli ultimi tornei del giorno

In 148 hanno partecipato al Rollercoaster per €13.320 di montepremi e il migliore è stato bacarat454 per €1.159+€1.418. In 2° posizione cè MIC995. Anche qui troviamo CrazyRich85 piazzato al 6° posto.

Anche il Need For Speed sotto il garantito da 7K con 77 iscritti. Anche qui vince un regular, DANY_MAS90 per €1.703. Si ferma in 2° posizione YareUsuchAnit e a completare il podio c’è l’immancabile Fabio “backdoorAK” Peluso.