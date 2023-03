Poker Online MTT 10 marzo 2023. Pokerstars ha annunciato la nuova edizione del Sunday Million in programma per il 2 aprile, ma intanto continua la programmazione settimanale sulla room dalla picca rossa. Andiamo a vedere i vincitori del giovedì.

Poker Online MTT 10 marzo 2023: i primi tornei della giornata

Iniziamo come sempre dal Morning on Stars che ha richiamato 350 entries alla mattina su Pokerstars, e il migliore è stato jmelmot che incassa €823 dopo aver superato matti072011.

Nel pomeriggio, all’Afternoon on Stars si gioca per più di 15K di montepremi e qui la vittoria vale €1.162 di prima moneta + €1.570 di taglie, e finisce nelle tasche di step652203, con Acomi come runner up. Si scalda subito Davide “davidecalva” Calvaresi che chiude al 6° posto, e che ormai citiamo quotidianamente nei nostri mtt report.

Un altro regular che recentemente ci capita spesso di citare è RaydenArtist che troviamo al final table del Bounty Builder, anche se si ferma al 8° posto, in un torneo che ha visto arrivare al tavolo finale altri pezzi da novanta. Per esempio al 4° posto ritroviamo Matteo “sgrillex” Sarais e in 2° posizione oisselino che si arrende a plogiu all’head up finale.

I tornei più ricchi del giovedì: Night on Stars a Giangi503, Colossal Stack per stefypok

Passiamo al Night on Stars che richiama 310 giocatori che hanno pagato i €250 di buy-in per la speciale edizione del NoS del giovedì. La vittoria da €5.483+€5.551 va a Giangi503 che supera yowatchmewin che porta a casa in tutto più di 7K.

Passiamo al Colossal Stack che è sempre un successo con 3.423 entries per un montepremi da oltre 61K. Il migliore è stefypok che incassa €3.733+€2.674 mentre per il runner up pretty91 ci sono poco più di 4K complessivi.

Poker Online MTT 10 marzo 2023: gli ultimi tornei del giovedì

Il Rollercoaster supera i 20K di montepremi, ed è sempre uno spettacolo con tanti nickname noti e regular ad occupare le posizioni più alte. La vittoria va a romelou98 che supera Giuseppe “peppruocc” Ruocco all’heads up finale, ma c’è anche dario6990 sul gradino basso del podio, e l’immancabile davidecalva in top-10.

Chiudiamo come sempre col Turbo della notte, il Need For Speed dove è geppetto junior ad avere la meglio su 81 entries. Niente da fare per IwasRickyKaka90 che si ferma al 2° posto, dopo che aveva già fatto tavolo finale la sera prima a questo torneo. Non mancano come sempre i regular al tavolo finale, e c’è l’imbarazzo della scelta dal 4° al 8° posto tra pro-fumato87, simopascu96, Il-Giuglia, capa1991 e TESTADIDONNA.