Poker Online MTT 14 marzo 2023. Si sono conclusi i tornei domenicali su Pokerstars e iPoker con le vittorie di fallo12345 e DenStepanov, ma vediamo anche i risultati dei principali tornei del lunedì, con Giancarlo Frezza che vince il Night on Stars.

Domenicali: fallo12345 vince il Sunday Special, a DenStepanov l’Explosive

Iniziamo con i finali dei tornei domenicali di Pokerstars ed iPoker che si disputano su due giorni. Al Sunday Special è fallo12345 a spuntarla per una prima moneta da €18.506. Niente da fare per Roller2520 che non si riesce a confermare, dopo che aveva chiuso chipleader la prima giornata. Per lui ci sono comunque €13.191 di premio mentre sul gradino basso del podio riconosciamo mathjunk che porta a casa €9.403. Da segnalare anche l’8° posto di Danilo “albis72” Donnini.

Su iPoker è andato in scena l’Explosive Sunday da 100K garantiti, superati grazie a 1.134 iscritti per un prizepool da €103.194. Il migliore è DenStepanov che tra prima moneta e taglie incassa un totale di 12.259 euro. Al runner up jopkr88 vanno poco più di 9K. Completa il podio edosansa11.

Poker Online MTT 14 marzo 2023: i primi tornei del lunedì

Passiamo alla programmazione normale con cui Pokerstars apre la settimana. Ovviamente si inizia da Morning on Stars della mattina che sorride a svarione98 per quasi 1K totale di premio.

All’Afternoon on Stars si gioca per €12.375 di montepremi e la vittoria da €2.239 va a SKYISTHEL20 mentre al runner up Gianluca17032 vanno €1.685. Tavolo finale per il regular RenatoINT al 6° posto.

Poker Online MTT 14 marzo 2023: Giancarlo Frezza vince il NoS

Il torneo più ricco del lunedì è il Night on Stars che viene vinto da un nome eccellente, quello di Giancarlo “frezzag” Frezza che porta a casa €10.782. In 2° posizione, per €7.713, c’è Lov3thisBan3 mentre a completare il podio abbiamo John Bred.

Più di 56K in palio anche al Colossal Stack che richiama 3.127 entries e il migliore è johnny_bravo48 che incassa €8.111 dopo aver battuto il regular BetterCallSax che si accontenta di €5.575.

Poker Online MTT 14 marzo 2023: gli ultimi tornei della notte

Si avvicina ai 20K di montepremi un sempre più interessante Rollercoaster che questa volta viene vinto da Anubis8421 che incassa €1.531 di prima moneta e quasi altrettanto in taglie. In 2° posizione Salpi90 guadagna in tutto circa 2.500 euro. Da segnalare diversi piazzamenti di nickname noti come xJaNdRo27x, seguito da SMagicS.84, edofatto, ancora BetterCallSax, Sardo1110, Peraz77, peppruocc, aleppp e GENTECHESPER4, in fila dal 5° al 13° posto.

Si conclude come sempre col Need For Speed da 101 iscritti per €9.090 di prizepool. La vittoria vale €2.101 e finisce nelle tasche di cianfanelli che batte Gabriele “KingMAvE911” Re. Come sempre anche il turbo della notte è pieno di regular al final table, come Everbrun1 al 3° posto, o Asky16 in 5° posizione. Da segnalare This is soo2019 al 9° posto, in una giornata in cui ha vinto anche il Daily Omaha, dimostrando di sapersi destreggiare anche con la variante con le 4 carte.