Poker Online MTT 17 marzo 2023. Giovedì notte vincono i regular. Al Night on Stars vince Nitr07 mentre il Colossal viene vinto da dugao81. Affermazioni anche per: sampei101, MeLLowYeLL0w e Davide “davidecalva” Calvaresi.

Poker Online MTT 17 marzo 2023: i primi tornei del giovedì

Oggi iniziamo dall’Afternoon on Stars che con 281 entries arriva a €12.645 di montepremi. La vittoria va a sampei101 che incassa €1.002 di prima moneta + €1.538 di taglie. In 2° posizione R3N3G4D3 mentre al 5° posto riconosciamo M3ssiD10s.

Al Bounty Builder si gioca per un prizepool da €32.130 e la vittoria va al regular MeLLowYeLL0w per €2.227+€2.638. Praticamente non prende taglie (€84) il secondo classificato, Ceppo01, che però incassa la moneta fissa da €2.226.

Nitr07 vince il NoS, a dugao81 il Colossal

Al giovedì il Night on Stars aumenta il proprio buy-in a €250, ma in 302 giocatori hanno risposto comunque presente per un montepremi bello ricco che sfiora i 68K. Il migliore è Nitr07 che incassa €5.298+€6.517. Si ferma al 2° posto dark side798 e a completare il podio troviamo un altro nome noto, Luca “steva10” Stevanato. Da segnalare anche il piazzamento di Donato “whitediabolic” Debonis al 6° posto, e dietro di lui ancora sampei101 che aveva già vinto il torneo del pomeriggio.

Sfiora i 60K di prizepool anche il Colossal Stack con i suoi 3.326 entries, e anche qui il migliore è un regular, dugao81, che incassa €3.643+€3.515. Si ferma al 2° posto iKle89, davanti a surini93. Piazzamento anche per pro-fumato87 al 5° posto.

Poker Online MTT 17 marzo 2023: gli ultimi tornei della notte

214 entries al Rollercoaster vinto da conleone105 per €1.531+€1.880. Il runner up è SalvoR22, poi abbiamo LAFAL10 a completare il podio davanti ad aleqsutzu.

Immancabile Davide “davidecalva” Calvaresi che porta a casa l’ultimo torneo della giornata, il Need For Speed, imponendosi su un field da 85 giocatori, sempre ristretto ma di grande valore. Per il vincitore ci sono poco più di 2K totali di premio. Al 4° posto Daniele “bybabyby” Cuomo che spesso troviamo ai piani alti del turbo della notte.