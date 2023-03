Poker Online MTT 20 marzo 2023. Vediamo i risultati dei tornei domenicali sulle principali poker room italiane. Su Pokerstars va in scena il Sunday Special con THETRACTOR06 chipleader mentre su iPoker è ffgiuseppe1015 a comandare i Players left del Explosive Sunday PKO. Su People’s Poker torna il Super Sunday con watchmewin chipleader. Di tutti questi tre tornei scopriremo lunedì sera i vincitori.

Poker Online MTT 20 marzo 2023: i primi tornei della domenica

Iniziamo con Pokerstars e col suo Sunday Starter che apre la serie di tornei domenicali con 632 entries. Vittoria per sorvillo99 che incassa €1.407 di prima moneta, anche se è col Sunday Warm Up che si inizia a fare sul serio con poco più di 20K di prizepool grazie a 445 iscritti. La vittoria va ad Alessandro “ale779” Giordano che incassa €1.478 di prima moneta + €1.836 di taglie dopo aver battuto un altro regular, RaydenArtist, all’heads up finale. Completa il podio RockDUNDO.

Vittoria eccellente anche al Sunday Evening dove è Giulio “Enne98” Colazzo ad avere la meglio su un field di 798 giocatori, incassando €5.718. Si ferma al 2° posto Griffa2.0, davanti a sparasse, poi abbiamo Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio ai piedi del podio.

Sunday Bounty Builder per damonsalvator19 che incassa €1.135+€1.194. In 2° posizione si ferma MIC995.

THETRACTOR06 al comando del Sunday Special

Quasi 4.000 entries al popolare Sunday Blowout, ma si gioca comunque per più di 35K e la vittoria da 2.054+€1.685 va a vattinve su PsychoNto.

Super i 50K di prizepool il Sunday Colossal Stack che viene vinto da lupus56 che porta a casa €3.107+€1.436 dopo aver superare passa che ne. A completare il podio frinkbot davanti a miribale che ritroveremo anche dopo.

Si è giocato anche il day1 del Sunday Special che ha richiamato 1.244 giocatori per un montepremi di €111.960, diviso tra i migliori 231 ITM. Si gioca per una prima moneta da €16.597 e al final day abbiamo 136 player left, tutti già a premio. Il chipleader è THETRACTOR06, davvero ispirato, che con 374K chips stacca tutti, ad iniziare dal 2° in classifica, ChrisMiAce.

Poker Online MTT 20 marzo 2023: gli ultimi tornei su Pokerstars

Passiamo al Sunday Slam che con 639 entries arriva a €28.775 di montepremi e la vittoria da €2.082+€2.662 va al regular vice_airlines su un altro nick name noto, Dirac4.

Solo 150 iscritti al Sunday High Roller che stranamente non supera i 35K garantiti questa volta. La vittoria va a miribale che incassa €5.337 dopo un deal con Alessandro “alesiena17” Siena e Dario “dario6990” Pieruzzini. In 4° posizione ritroviamo MIC995 e anche forchetta83 che aveva fatto una top-10 in uno dei primi tornei domenicali, e che ad inizio mese aveva fatto un bel colpo anche alle Carnival Series finali. In questo final table di ritrovano tutti, anche ale779 che aveva aperto la giornata con la vittoria al Sunday Warm Up.

Solito spettacolo anche al Rollercoaster nonostante solo 147 iscritti e un prizepool che supera di poco i 13K. Il migliore è Errobet che supera morogol84 e poi c’è Donato “whitediabolic” Debonis a completare il podio davanti a Davide “davidecalva” Calvaresi. Piazzamenti anche per Gasparotto10 ed Andreacigna, rispettivamente al 7° ed 8° posto.

Il Sunday Supersonic va a Daniele “discepolo78” Di Iesu che incassa la prima moneta da €1.695 dopo aver battuto oicalob17, ultimo di un field da 561 entries ad arrendersi.

Infine, come sempre, il Need For Speed con 89 iscritti, e il migliore è SMERALDA06 che incassa in tutto poco più di 2.000 euro dopo aver superato IMuCkTheNut.

Gli altri domenicali italiani

Su iPoker si è giocato il day1 dell’Explosive Sunday PKO che ha richiamato 589 giocatori (registrazione tardiva ancora aperta). Sono passati in 181 e il chipleader è ffgiuseppe1015, unico sopra i 300K, oltre ad aver già incassato più di €200 in taglie.

Su People’s Poker torna il Super Sunday con 120 iscritti e al termine del day1 abbiamo 41 Players left, con watchmewin a comandare. Sapremo domani il finale di questi due tornei.

Si è invece come sempre concluso in giornata il domenicale di Partypoker, il Master che richiama 57 giocatori e il migliore è BILLIFLOW che incassa €644+€936 dopo aver superato un Metin2, nickname abbastanza ricorrente sulla room di Party.