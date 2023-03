Poker Online MTT 21 marzo 2023. Si sono conclusi i domenicali su Pokerstars (Sunday Special vinto da cuper65), iPoker (Explosive Sunday vinto da fumosolobenzina) e People’s Poker (Super Sunday vinto da hakimi15). Al Night on Stars del lunedì colpo vincente di plogiu.

Poker Online MTT 21 marzo 2023: cuper56 vince il Sunday Special

Iniziamo con Pokerstars che ha concluso il Sunday Special diviso su due giornate. La vittoria vale €16.598 e va a cuper56 che batte il regular BetterCallSax che incassa comunque €11.830.

Il lunedì iniziava però con l’Afternoon on Stars da 272 entries per €12.240 di montepremi. Qui la vittoria va a speach_90 per €2.214. Il runner up è VVsMolly. Da segnalare il 5° posto di aleorsi98 che arriva spesso in fondo al torneo del pomeriggio.

Si avvicina ai 40K di prizepool il Bounty Builder che viene vinto da salva2288 per €2.667 di prima moneta + €3.061 di taglie.

Poker Online MTT 21 marzo 2023: Night on Stars a plogiu

In 749 giocano il Night on Stars che arriva a €67.410 di montepremi. Prima moneta ricca da €10.884 che viene vinta da plogiu su Nik7090. Completa il podio Daitona997. Da segnalare il 9° posto di sberlocchio, che aveva già fatto podio (3° posto) al precedente Bounty Builder.

Vicino ai 60K il Colossal Stack con 3.280 entries. Il migliore è dodi8910 che incassa €7.352 dopo un deal con hossrudolph, saw0000 e macleo73.

Poker Online MTT 21 marzo 2023: gli ultimi tornei del lunedì su Pokerstars

Passiamo al Rollercoaster che regala sempre final table molto interessanti. Questa volta hanno partecipato in 204 e la vittoria è andata ad andrea666a per €1.503+€2.870 su fabrice8585. Sul gradino basso del podio riconosciamo Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi, davanti a damonsalvator19 molto attivo in questi giorni. Da segnalare anche il 7° posto di Fabio “backdoorAK” Peluso e Giada “CatSniper84” Fang dietro di lui.

Al turbo della notte, il Need For Speed, abbiamo 82 entries e la vittoria è andata a fluzeiro2011 per una prima moneta da €1.796.

I tornei sulle altre poker room

Su iPoker si è concluso l’Explosive Sunday PKO che questa volta si ferma a 712 giocatori che non bastano a superare i 100K di garantito. Dopo tante ottime settimane, il domenicale di iPoker torna quindi a regalare overlay, e ne approfitta fumosolobenzina che incassa la prima moneta da €10.513 a cui aggiunge altri €6.461 di taglie.

E’ tornato anche il domenicale di People’s Poker, il Super Sunday, che ha visto la partecipazione di 120 giocatori. Anche qui il garantito da €12.500 non viene superato, ma il vincitore hakimi15 incassa comunque una discreta prima moneta da €2.857.

Il regular di Partypoker, v0gelfAlle_, vince il torneo principale del lunedì, il The Gladiator, per €320+€589 di premio, dopo aver battuto D4MM1L3CH1P5 all’head up finale.