Poker Online MTT 22 marzo 2023. Simos93 porta a casa il Night on Stars mentre per Napoli1a c’è il Colossal Stack. Negli altri tornei minori vincono anche: Siggios22, MIC995, tuffoAbomba ed ogil87.

Poker Online MTT 22 marzo 2023: i primi tornei del martedì

L’Afternoon on Stars sfiora i 15K di montepremi grazie a 327 iscritti, e il migliore è Siggios22 che incassa la prima moneta da €1.147+€1.747 di taglie. In 2° posizione il regular Gigggi55, davanti ad un altro nickname noto, gerryilprinc. La giornata inizia col botto.

In 640 al Bounty Builder vinto da un caldissimo MIC995 che porta a casa €2.028+€2.365 dopo aver battuto fsusct all’head up finale. Ai piedi del podio troviamo Romauro96, davanti a vice_airlines.

Night on Stars per Simos93. Napoli1a vince il Colossal

Il Night on Stars sfiora i 50k di prizepool grazie a 555 iscritti. La vittoria va a Simos93 che incassa €3.616+€2.497. Per il runner up frollamatta7 ci sono €3.616+€1.322, completa il podio pobirciremus.

I 3.214 iscritti rendono il Colossal Stack il torneo di giornata col montepremi più alto, €57.853. Il migliore è Napoli1a che incassa €3.518+€3.087 dopo aver battuto TibboCall.

Poker Online MTT 22 marzo 2023: gli ultimi tornei di giornata

Il premio da €1.307+€1.674 del Rollercoaster va a tuffoAbomba che batte dugao81 al heads up finale, e sul podio c’è anche Andreacigna, davanti a iMuCkTheNut.

Arriviamo infine al Need for Speed che richiama 79 giocatori e la vittoria da €774+€1.785 se la aggiudica ogil87 su Ettore “pro-fumato87” Esposito. Anche qui c’è Andreacigna piazzato al 6° posto.