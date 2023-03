Poker Online MTT 24 marzo 2023. Giovedì notte con tanti nomi noti che hanno sbancato i principali tornei di Pokerstars, ad iniziare da Luca “sturbao” Sturba (in foto) che porta a casa il Night On Stars ma ci sono anche i successi di aleorsi98 ed Andrea “Andreacigna” Pini.

Poker Online MTT 24 marzo 2023: i primi tornei del giovedì

L’altro giorno parlavamo di aleorsi98 che spesso arriva o vince il torneo del pomeriggio di Pokerstars, e ci ha confermato subito andando a vincere l’Afternoon on Stars di questo giovedì su 284 entries per un premio da €1.013 di prima moneta + €1.394 di taglie.

Non supera il garantito da 30K il Bounty Builder con 647 iscritti. La vittoria da €2.175+€1.764 va a marcogoo che batte agosto06 all’head up finale, e completare il podio riconosciamo Luca “steva10” Stevanato.

Fabio Sturba vince il Super NoS

Vittoria eccellente al Night on Stars che al giovedì diventa Super con un buy-in da €250 e 280 iscritti che hanno portato il prizepool a €63.000. In palio una prima moneta da €4.994 vinta dal regular Luca “sturbao” Sturba che aggiunge anche la bellezza di €8.864 di taglie, dominando il torneo, e superando Oltrevuota al testa a testa finale mentre un altro regular, xJaNdRo27x completa il podio.

Al Colossal Stack si contano 3.140 entries per un montepremi di €56.520. La vittoria va a K1Ar00n08 che porta a casa €3.473+€2.421. In 2° posizione confitero92, runner up per poco meno di 4K totali di premio.

Poker Online MTT 24 marzo 2023: gli ultimi tornei della notte

Non manca mai lo spettacolo al Rollercoaster e dopo essersi avvicinato molte volte, giovedì arriva la vittoria di Andrea “Andreacigna” Pini che incassa €1.124+€2.184 dopo aver superato un field da 213 iscritti. Si ferma al 2° posto Griffa2.0 poi avviamo This is soo2019 a completare il podio.

90 iscritti per un montepremi da €8.100 al Need For Speed vinto da Dealer993 su cikirikiki ed eddyghiree. Anche qui Andreacigna in top-10.