Poker Online MTT 25 marzo 2023. Tanti regular vincono anche al venerdì su Pokerstars. Successi per: Alessio “Bagwell92” Falcini, Pappagallo83, solouncap, unknowartist92, Emiliano “IfAc2gUdWiN” Conti ed Antonello “teamzeus94” Ferrauiolo.

Poker Online MTT 25 marzo 2023: i primi tornei del venerdì

La giornata viene aperta dalla vittoria di Alessio “Bagwell92” Falcini all’Afternoon on Stars che incassa €1.980 dopo aver superato IronDavid6.

Supera i 20K garantiti il Bounty Builder che viene vinto da Pappagallo83 che incassa €1.551 di prima moneta + €1.699 di taglie. Il runner up è I AM TOKYO mentre $ignorNessuno completa il podio. Al 6° posto miribale che precede Pasquale “Ov3rthinking” De Caprio che ritroveremo più avanti nel report.

Night on Stars a solo uncap

Al Night on Stars abbiamo 423 iscritti per un prizepool da €38.070. Il vincitore è solouncap che incassa €2.811+€3.864. Si ferma in seconda posizione MICHELE9911 che incassa in tutto più di 3K di premio.

Il torneo più ricco è il Colossal Stack che arriva a €43.884 di montepremi. La vittoria vale €6.449 e va a unknowartist92 che batte tartu16 all’head up finale.

Poker Online MTT 25 marzo 2023: gli ultimi tornei di giornata

Al Rollercoaster vince Emiliano “IfAc2gUdWiN” Conti, un altro regular porta a casa questo torneo che ha richiamato 124 giocatori. Il runner up è Poldo181109.

Solo 60 iscritti al Need For Speed che questa volta non supera il garantito da 6K. Anche qui vince il regular Antonello “teamzeus94” Ferrauiolo che incassa €840+€1.327. Al 2° posto ritroviamo Ov3rthinking.