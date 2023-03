Poker Online MTT 28 marzo 2023. Vediamo come si sono conclusi i tre grandi domenicali su due giorni, il Sunday Special di Pokerstars, l’Esplosivo Sunday di iPoker, e il Super Sunday di People’s, oltre ai principali tornei del lunedì su PS.

Risultati dei tornei domenicali

A picchio11 il torneo più importante, il Sunday Special di Pokerstars che gli vale una prima moneta da €16.486 dopo aver battuto il regular LAFAL10 che incassa €11.751. Completa il podio kiapposchi davanti a M@d0ff e Mario “hhrrr” Pulcini.

Su iPoker si è concluso l’Explosive Sunday che alla fine ha richiamato 879 iscritti e il migliore è stato Maximi67 che tra prima moneta e taglie incassa in tutto 12.715 euro.

Si è concluso anche il Super Sunday di People’s Poker con savierothehitmaker che batte un Field da 127 iscritti per un primo premio da 2.857 euro. Ultimo ad arrendersi, il runner up Loser03 che incassa 2.040 euro.

Poker Online MTT 28 marzo 2023: i primi tornei del lunedì

Passiamo alla programmazione standard di inizio settimana su Pokerstars con l’Afternoon on Stars che con 242 iscritti riesce a superare i 10K di prizepool, con prima moneta da €1.997 che finisce nelle tasche di Paulesio.

816 entries al Bounty Builder che viene vinto da BizzBikkK10 per €2.503 di prima moneta + €2.789 di taglie. In 2° posizione catmila75, davanti a BlackDomo97. Da segnalare anche Giuseppe “peppruocc” Ruocco in 6° posizione.

Segnaliamo velocemente anche lo speciale Monday Jackpot che richiama 9.495 per un montepremi di 90K con soli €10 di buy-in. In questo Field fiume riesce a spuntarla SadrVega per €5.307+€1.795.

Night on Stars per samgiu. Colossale 7capill

Al Night on Stars abbiamo 665 iscritti per un montepremi che sfiora i 60K e una prima moneta da €9.870 che viene vinta da samgiu su I AM TOKYO che si accontenta di €7.123 di premio.

Grande affluenza al Colossal Stack che con 2.985 entries arriva ad un prizepool di €53.730. La vittoria va a 7capill che incassa €6.554 dopo un deal alla pari con sebyre a cui va la stessa cifra.

Poker Online MTT 28 marzo 2023: gli ultimi tornei della notte

Manuel “PokerManzo92” Ferrari beffa Fabio “backdoorAK” Peluso all’head up finale e vince il Rollercoaster per €1.531 di prima moneta + €1.719 di taglie. Da segnalare aleppp sul gradino basso del podio, davanti a Simone “simopascu96” Pascucci, Andreacigna e Dugao81. Sempre tanti regular al tavolo finale di questo torneo.

Si chiude come al solito col Need For Speed che questa volta richiama 103 giocatori, e il migliore è Canelupo96 che incassa €2.142 dopo aver battuto Riccardo “CrazyRich85” Basso. In 5° posizione riconosciamo Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi davanti ad 0ffgiuls e tuffoAbomba.