Poker Online MTT 31 marzo 2023. Al giovedì ricco Night on Stars da €250 di buy-in, vinto dal regular pietroc98. Successi anche per: TopManagerUK, lezgodancing97, 1m2good4y0u, andy94milan e svizio7.

Poker Online MTT 31 marzo 2023: i primi tornei del giovedì

298 iscritti all’Afternoon on Stars che viene vinto da TopManagerUK per €1.045 di prima moneta + €1.597 di taglie. Il runner-up è spiderjohn81.

Sfiora i 30K di prizepool il Bounty Builder che viene vinto da lezgodancing97 che batte un Field da 655 entries, incassando €2.076+€2.418. Il runner up è fillo181989 mentre a completare il podio c’è alo regular dugao81. Da segnalare altri nomi noti piazzati come Ale.KJ24 in 5° posizione, Romauro96 al 7° posto e BetterCallSax subito dietro.

Night on Stars per pietroc98. Colossal Stack per 1m2good4y0u

Passiamo al Night on Stars che al giovedì ha un buy-in elevato a €250 e richiama 297 giocatori per un montepremi da €66.825. Il vincitore è pietroc98 che incassa €5.210+€6.656. Al runner up 78Andrew78 vanno €5.210+€1.153.

Il Colossal Stack si ferma poco sopra i 60K di prizepool grazie a 3.369 iscritti. La vittoria va a 1m2good4y0u per €3.682+€2.433. Da segnalare anche qui il piazzamento in top-10 di Alessandro “Ale.KJ24” Meloni.

Poker Online MTT 31 marzo 2023: gli ultimi tornei della notte

Ricco Rollercoaster con 225 iscritti che superano i 20K di prizepool. La vittoria va ad andy94milan per €1.610+€2.557. Il runner up è balbo666 e poi c’è Donato “whitediabolic” De Bonis che completa il podio, e che negli ultimi giorni stiamo citando quotidianamente nei nostri report. Molto segnalati anche Fabrizio “Asky16” Petroni e Mauro “Romauro96” Alessi che ritroviamo anche qui in top-10, assieme a Peraz77.

Altri 95 iscritti a chiudere la nottata col Need For Speed che viene vinto da svizio7 per €838+€1.544. In 2° posizione Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio e poi c’è tuffoAbomba a completare il podio. Da segnalare anche i piazzamenti di Gabriele “KingMAvE911” Re, yescico e ancora Asky16.