Poker Online MTT 3 aprile 2023. Un inizio di aprile davvero col botto per i tornei di poker online in Italia. Su Pokerstars le SCOOP iniziano col botto e si è giocato anche il day1 di un SUNDAY MILLION che supera il milione di euro di montepremi. Vediamo anche i risultati dei tornei sulle altre pokerroom.

Poker Online MTT 3 aprile 2023: Day1 Sunday Million e primi eventi SCOOP

Iniziamo con le SCOOP Evento #1 The Opener che nella versione HIGH (da €125 di buy-in) ha subito un regular a vincere, si tratta di Gibozza che incassa subito una prima moneta da €11.217 a cui aggiunge anche la bellezza di €10.739 di taglie! In 2° posizione romelou98 e a completare il podio riconosciamo anche Stefano “St3ffolo” Valori in un torneo da 1.614 entries. Nella versione LOW (€25 di buy-in) altro 5.151 iscritti e vittoria da €6.711+€2.930 per IlBill97 su Taglio 4K e dany8371. Ai margini del podio Asky16.

Passiamo al torneo più atteso, l‘evento #2 SUNDAY MILLION che ha richiamato 4.482 giocatori che hanno pagato i €250 di buy-in per un montepremi da €1.008.450. Al termine della prima giornata le registrazioni tardive rimangono aperte e al momento abbiamo 1.180 players left. Il chipleader (che inoltre ha già incassato più di €700 di taglie) è Giovanni270395 che domina letteralmente con 1.2 milioni in chips. Al 2° posto c’è SuperLucius, ma staccato con 781K. Nell’evento #2 LOW (Spring Greatness) altri 3.442 iscritti per 154K di prizepool, e anche qui torneo diviso su due giorni. Al termine del day1 abbiamo 128 players left, con Salvo_pro92 al comando su Ettore “pro-fumato87” Esposito. In 4° posizione anche IFOLDACES4U che ritroveremo più avanti nel report.

Poker Online MTT 3 aprile 2023: gli altri eventi SCOOP

Quasi 40K in palio anche all’evento #3 Sunday Turbo Fight HIGH con 1.766 iscritti e il migliore è stato killepuc per €2.532+€1.819. In 2° posizione valeorax. Al torneo LOW la spunta Favolavinc93 per €839+€481.

All’evento #4 Sunday Hyper Revival arriva la vittoria da €3.094+€4.094 di Matteo92AA su pimpabash. Sul podio anche il regular dark side798, davanti a Shadowkizz. In 6° posizione anche Mario “coinflip21” Carrascon. All’evento #4 LOW vince Molo77 per €1.202+€933 dopo aver superato un Field da 2.244 entries.

Poker Online MTT 3 aprile 2023: i tornei Special SCOOP

Allo SCOOP Special The Rounder abbiamo altri 842 iscritti per €18.945 di montepremi e vittoria di pirkio1994 per €1.295+€1.530.

Colpo vincente per Federico “IFOLDACES4U” Piroddi che vince il The Hot per €1.864+€2.371 dopo aver superato Champagnekino, in un final table pieno di nick name noti come: MIC995, GENTECHESPER4, surini93 e Giada “CatSniper84” Fang.

Infine lo Special Need For Speed che viene vinto da Trismegisto per €1.948+€2.757 di premio. Al turbo della notte hanno partecipato ben 273 giocatori per un montepremi da €24.570. Da segnalare il gradino basso del podio di Domenico “domenlan” Lando, davanti a Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni e a miribale. In 8° posizione anche Gaspare “Gasparotto10” Sposato.

I tornei sulle altre poker room italiane

Passiamo su iPoker con l’Explosive Sunday che ha già richiamato 949 giocatori e le registrazioni tardive rimangono ancora aperte. Al momento a premio andranno 153 giocatori ma la bolla è ancora lontana visto che lunedì sera si riprenderà con 332 players left. Al comando del chipcount c’è Moschettiere3 con 241K in chips, ma solo €56 di taglie incassate al momento.

Si è concluso anche il day1 del Super Sunday di People’s Poker che ha richiamato 143 giocatori e al termine del day1 abbiamo 46 players left. Solo in 23 andranno a premio, con una prima moneta che sfiora i 3K. Al comando del chipcount abbiamo enzo851. Attenzione a Gabriele “KingMAvE911” Re che riprenderà dal 5° posto.

RaydenArt scatenato anche su Partypoker, e non solo su PS, visto che ha vinto il domenicale The Master PKO incassando €722+€1.407. Il regular, al secondo Marco Richetto (conosciuto anche e soprattutto come rapper) ha superato MikyMetal02 al testa a testa finale.