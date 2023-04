Poker Online MTT 5 aprile 2023. Continuano le SCOOP su Pokerstars e il colpo più ricco del martedì lo mette a segno Champagnekino. Successi anche per: SZ231199, DevilMezavil, yungdan1, 0ffgiuls ed Ettore “pro-fumato87” Esposito.

Poker Online MTT 5 aprile 2023: i primi tornei SCOOP del martedì

Iniziamo il report della giornata con l’evento #10 HIGH Awaken delle SCOOP di Pokerstars con 1.458 iscritti e il migliore è stato yungdan1 per €4.783. Da segnalare il piazzamento di danieledefeo in 6° piazza. Allo stesso evento, in versione LOW da €5 di buy-in, ben 3.209 entries e la vittoria boa a magicvirus69 per €1.978 su Champagnekino, ricordatevelo questo nickname. Piazzamento anche per il regular sapy000 ai piedi del podio in 4° posizione.

All’evento #11 HIGH Rainbow c’è la vittoria di un altro nickname noto, SZ231199 che porta a casa €3.919 di prima moneta + €3.389 di taglie. In 6° posizione piazzamento per pietroc68. All’evento LOW vince fra1one e anche qui 4° posto (su 3.975 entries) di sapy000, abbonato a questa posizione.

Champagnekino fa il colpo grosso al Primetime Battle

All’evento #12 HIGH Primetime Battle abbiamo 983 iscritti, e questo torneo ha il montepremi più alto di giornata, €110.587, e la prima moneta vale €7.245 e viene vinto da Champagnekino che aggiunge anche €7.073 di taglie dopo aver battuto evitatemi13 all’head up finale. Sul gradino basso del podio Domenico “domenlan” Lando e al 5° posto riconosciamo Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni su Fabrizio “Asky16” Petroni, molto ispirati in queste settimane. All’evento LOW si gioca comunque per €66.780 di prizepool e qui la vittoria va a FidatiDM3 per €3.873+€1.817.

All’evento #13 HIGH Turbo Fight torna a vincere DevilMezavil che mette in fila un Field da 798 iscritti per €2.574+€2.480. In 2° posizione si ferma cileno00 su Mario “MAGIpoker87” Magistro a completare il podio. Anche qui top-10 per TESTADIDONNA.

Poker Online MTT 5 aprile 2023: gli ultimi tornei della notte

Terminati i tornei SCOOP, ci sono anche i sempre spettacolari turbo della notte, come il Rollercoaster che richiama 182 giocatori e il migliore è 0ffgiuls che incassa €1.341+€2.103 e che vince per l’ennesima volta questo torneo che aveva già conquistato a gennaio. In 2° posizione Alessandro “aleppp” Giannelli, completa il podio Inception2288.

Infine il mitico Need For Speed che sfiora i 10K di montepremi e viene vinto da Ettore “pro-fumato87” Esposito per €935+€1.094. In 2° posizione c’è Dario “Cifalino91” Barone e poi alpitur a completare il podio. Ancora Asky16 al 6° posto.