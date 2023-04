Poker Online MTT 6 aprile 2023. I risultati dei tornei del mercoledì su Pokerstars dove continuano le SCOOP, e la vittoria più ricca questa volta va a cook yayo. Successo anche per Alberto “Everbrun1” Cigliano (in foto) al Rollercoaster.

Poker Online MTT 6 aprile 2023: i tornei SCOOP del mercoledì

Apriamo la giornata di SCOOP su Pokerstars con l’evento #14 HIGH Bloomtime che ha visto 1.566 entries per un montepremi superiore ai 70K, e la vittoria è andata a ilboscaiolo95 che ha incassato €4.369 di prima moneta + €4.945 di taglie, dopo aver superato libano2110. Allo stesso evento, in versione LOW, ben 4,680 entries e 42K in palio. La vittoria da €2.444+€1.219 va a Lordroccia.

L’evento #15 HIGH Primetime Battle è il più ricco di giornata con 942 iscritti e un montepremi da €84.780. La vittoria vale €5.662+€5.549 e va a cook yayo che superato dexxx23 all’head up finale. Nella versione LOW ci sono lo stesso €58.176 in palio, con 3.232 giocatori che si sono buttati nella mischia, e il migliore è stato NGio97.

All’evento #16 HIGH Turbo Fight la spunta vmart78 che ha la meglio su un Field di 1.416 giocatori e porta a casa €1.967+€1.399. In 2° posizione TodoEnLaCara e poi abbiamo Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro a completare il podio davanti a danieledefeo. Anche qui piazzamento per libano2110 al 5° posto, e c’è anche Raffaele “raffa_N5” Francese in 8° posizione.

Gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 175 iscritti e il migliore è Alberto “Everbrun1” Cigliano per €1.314+€2.413. Si ferma al 2° posto LAFAL10 e a completare il podio troviamo Cifalino91, davanti ad un altra serie di regular come dario6990, IwasRickyKaka90 e Romauro96.

Altri 96 entries al Need For Speed, il turbo della notte vinto da Lelouch Vi che incassa una prima moneta da €2.051 dopo aver superato muffuletto all’head up finale. Immancabile in questi giorni Fabrizio “Asky16” Petroni che completa il podio.