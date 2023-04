Poker Online MTT 7 aprile 2023. Giovedì ricco su Pokerstars dove continuano le SCOOP. The-savio03 vince il Thursday Special mentre whiteskunk5 batte Giuseppe “peppruocc” Ruocco (in foto) all’head up finale dell’HIGH ROLLER, negando una grande doppietta al regular che aveva già vinto uno dei primi eventi di giornata.

Poker Online MTT 7 aprile 2023: i primi tornei SCOOP del giovedì

Iniziamo con l’evento #17 HIGH Warm Up con 744 entries e un montepremi che supera i 50K. La vittoria va a ciccios97 per €8.109. Si ferma al 2° posto il regular Rantolo’91 su un altro nick name noto, samgiu. Citazione ormai quotidiana su Fabrizio “Asky16” Petroni piazzato al 7° posto. 28K in palio anche all’evento LOW, il Mini Warm Up con 2.090 entries, ma la vittoria va ad un giocatore noto come Giuseppe “peppruocc” Ruocco che incassa la prima moneta da €4.007.

All’evento #18 HIGH Rainbow arriva la vittoria di IMuCkTheNut per €4.346 di prima moneta + €4.188 di taglie. In 2° posizione riconosciamo A.Cenciarini. Da segnalare anche i piazzamenti di forchetta83, DANY_MAS90 e delfo182 dal 4° al 6° posto. Piazzamenti in 8° e 9° posizione anche per CrazyRich85 e discepolo78. L’evento LOW richiama 4.787 entries e qui la vittoria va ad 89gerard89 per €2.573+€1.733. Anche qui da segnalare DANY_MAS90 al 4° posto, davanti ad aleppp.

Thursday Special per The-savio03. HIGH ROLLER a whiteskunk5

Passiamo all’evento #19 HIGH Thursday Special, il più ricco della giornata con quasi 114K di prizepool. Vittoria per The-savio03 che incassa €7.576+€4.462 dopo aver superato lezgodancing97. Aio piedi del podio riconosciamo Andrea “Andreacigna” Pini. All’evento LOW, Rookie Thursday Special la spunta faceoff57 per €3.651+€2.309 su Blacker-92 e jumbo881. Ai piedi del podio whitediabolic.

408 giocatori hanno pagato il buy-in da €250 dell’evento #20 SPRING HIGH ROLLER vinto da whiteskunk5 per €6.892+€8.529. Sfiora un incredibile doppietta peppruocc che troviamo al 2° posto anche qui, per più di 10K di premio complessivo. All’evento #20 LOW vittoria di PICCIONE.G per €2.457+€3.157. Anche qui piazzamento di Alessandro “A.Cenciarini” Cenciarini al 7° posto.

Poker Online MTT 7 aprile 2023: gli ultimi tornei di giornata

All’evento #21 HIGH Hyper Revival kojex mette in fila un Field da 1.305 entries, incassando €1.825+€1.925 su schia69 e SpAsblA87. Allo stesso evento turbo SCOOP, ma in versione LOW, vince ste193ria.

Immancabile il Rollercoaster che però con 166 iscritti questa volta non supera i €17.500 garantiti. Vittoria per pertugio7 che supera Donato “whitediabolic” De Bonis al testa a testa finale.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che richiama 102 giocatori per un prizepool da €9.180. La vittoria va a past8989 su Corbanchester e Gaspare “Gasparotto10” Sposato. Al 9° posto Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che chiude al 9° posto, la stessa posizione in cui aveva chiuso il Rollercoaster.